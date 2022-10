Bezirk Horn ist froh, dass es vorbei ist

Auch im Bezirk Horn ist Alexander Van der Bellen eindeutiger Sieger der Bundespräsidentenwahl vom 9. Oktober. Im vorläufigen Ergebnis inklusive Wahlkarten erreichte der Amtsinhaber im Bezirk Horn 55,12 Prozent der Stimmen und damit die absolute Mehrheit. Mit 17,95 Prozent ist auch im Bezirk Horn Walter Rosenkranz die klare Nummer 2. Im Rennen um Platz drei setzte sich Tassilo Wallentin mit 8,59 Prozent gegenüber Dominik Wlazny mit 7,41 Prozent durch. Keine Rolle spielten hingegen Gerald Grosz (6,10), Michael Brunner (2,06) und Heinrich Staudinger (2,78), für den es im Bezirk Horn keinen „Waldviertler-Bonus“ gab.

Foto: NÖN Grafik Gastegger

Van der Bellen: Nur in Altenburg unter 50 Prozent

Van der Bellen konnte in 19 der 20 Gemeinden über die 50-Prozent-Marke springen. Lediglich in Altenburg wäre Van der Bellen mit 43,06 Prozent die Stichwahl nicht erspart geblieben. Seine Top-Werte erreichte er in Weitersfeld (63,38), Japons (60,63) und Röhrenbach (60,20).

Grünen-Sprecher Walter Kogler-Strommer. Foto: Archiv

Dementsprechend gelöst war am Wahlabend daher auch die Stimmung bei der Wahl-Party der Horner Grünen. Er sei „glücklich, froh und erleichtert“, zeigte sich Sprecher Walter Kogler-Strommer erfreut. Die ruhige Art Van der Bellens sei von den Wählern gewürdigt worden, auch der Wunsch nach Stabilität habe den Ausschlag für Van der Bellen gegeben: „Da haben die Wähler in diesen unruhigen Zeiten ein Zeichen gesetzt“, sagte Kogler-Strommer. Außerdem hätten die Menschen erkannt, dass es sich bei der Wahl des Bundespräsidenten nicht um eine Abstimmung für oder gegen die Bundesregierung handle, wie einige Kandidaten glauben machen wollten. Er hoffe, dass Van der Bellen seine zweite Amtszeit von der Art her gleich wie seine erste anlege.

FPÖ: Blick schon auf Landtagswahl gerichtet

FPÖ-Bezirksobmann Klemens Kofler. Foto: Foto Archiv

Weniger glücklich die Gesichter in der Bezirksparteizentrale der FPÖ in Horn. Schon vor der ersten Hochrechnung hielt sich die Hoffnung, dass Walter Rosenkranz die Stichwahl erreicht, in Grenzen. Die Menschen hätten die Chance gehabt, „das System zu ändern. Aber sie haben diese Chance nicht ergriffen, sie nicht beim Schopf gepackt“, nahm Bezirksobmann Klemens Kofler die Niederlage zur Kenntnis. Aber: „Nach der Wahl ist vor der Wahl. Wir werden weitertun“, gab er seinen Mitstreitern vor. Die knapp 20 Prozent für den FPÖ-Kandidaten wären für die FPÖ bei der kommenden Landtagswahl ein Erfolg – und das sei das nächste Ziel.

Gemeindemäßig schnitt Rosenkranz übrigens in Altenburg am besten ab. Hier erreichte er 24,31 Prozent. Auch in Drosendorf-Zissersdorf (22,15), Irnfritz-Messern (21,56), St. Bernhard-Frauenhofen (20,88) und Horn (20,81) übersprang Rosenkranz die 20-Prozent-Hürde. Am schlechtesten schnitt er in Weitersfeld (13,93), Röschitz (14,38) und Pernegg (16,14) ab.

Obwohl Walter Rosenkranz es nicht in die Stichwahl schaffte, blicken Wolfgang Rupp, Helmut Schartner, Manfred Url, Wolfgang Frank, Desiree Lauter, Bettina Schartner und Klemens Kofler zuversichtlich in die Zukunft. Foto: Foto Thomas Weikertschläger

Kein „Waldviertler-Bonus“ für Heini Staudinger

Tassilo Wallentin holte in Rosenburg-Mold sein bestes Ergebnis (12,32), sein schlechtestes in Japons (4,35). Dominik Wlazny schnitt in Meiseldorf (9,17) am besten ab, nur 4,03 Prozent wählten ihn in Rosenburg-Mold. Gerald Grosz erzielte seinen Top-Wert in Burgscheinitz-Kühnring (8,32), in Weitersfeld erreichte er gerade 2,22 Prozent. Michael Brunner pendelte zwischen 2,88 Prozent in Röschitz und 0,67 Prozent in Röhrenbach. Der Schremser Heini Staudinger holte zwischen 4,40 Prozent (Altenburg) und 1,92 Prozent (Röschitz).

Wiesinger: „Hat seine Arbeit in Krise gut gemacht“

SPÖ-Bezirksvorsitzender Josef Wiesinger. Foto: Archiv

„Das Wahlergebnis stimmt mit meiner Prognose überein“, zeigt sich Josef Wiesinger, SPÖ-Bezirksvorsitzender und Landtagsabgeordneter nicht überrascht, jedoch dankbar, dass es zu keiner Stichwahl kommt. „Ich finde auch, dass Alexander van der Bellen seine Arbeit in der Krisenzeit gut gemacht hat. Kein Bundespräsident vor ihm war mit derartigen Herausforderungen konfrontiert wie der Pandemie oder dem Ukrainekrieg.“ Wiesinger hält auch die Forderungen wie Auflösung der Regierung, die während des Wahlkampfes kolportiert wurden, für unrealistisch. „Ich hoffe, dass unser Bundespräsident in seiner ruhigen Art weiterarbeitet. Österreich hat durch ihn sicher keinen Schaden erlitten.“

ÖVP-Bezirksobmann Ludwig Schleritzko. Foto: Archiv

Gratulationen für Van der Bellen gab es auch von ÖVP-Bezirksobmann Landesrat Ludwig Schleritzko. Die Wähler hätten mit der Wahl von Bundespräsident Alexander Van der Bellen zum Ausdruck gebracht, was gerade jetzt von großer Bedeutung und den Menschen wichtig sei: Sicherheit und Stabilität in äußerst schwierigen und turbulenten Zeiten.

Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer (ÖVP). Foto: Archiv

Aus Sicht von Landtagsabgeordneten Franz Linsbauer (ÖVP) besonders positiv: Die doch hohe Wahlbeteiligung: „Das war angesichts der klaren Favoritenrolle von Van der Bellen nicht klar“, sagt Linsbauer. Sein Zeugnis für Van der Bellen fällt positiv aus. Er habe seine Sache im Rahmen der Verfassung gut gemacht und „mit seiner ruhigen und beruhigenden Art“ gepunktet.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.