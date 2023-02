Bunte Masken und buntes Treiben in Irnfritz

Werbung

Neben Volks- und Mittelschule beteiligten sich die Musikkapelle Irnfritz und der Kindergarten mit zahlreichen Teilnehmern. Auch viele Gäste kamen in bunten Kostümen, um ausgelassen am Hauptplatz und in der Mehrzweckhalle zu feiern.

