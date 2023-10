Cirkus Louis Knie begeisterte in Eggenburg

Eine Mischung aus Angst, Bewunderung und Respekt fühlten die Zuschauer vor allem bei dem „Todes-Rad“. Während sich das „Todes-Rad“ drehte, sprang ein Artist außerhalb des Rades in die Luft und landet direkt wieder darauf. Die Luft angehalten wurde auch bei der größten Menschenpyramide am Hochseil. „Die Sieben-Menschenpyramide wurde erstmals in Österreich aufgeführt“, verkündet Manager und Musiker Manfred Huber.

Für Unterhaltung zwischen den spannenden Showeinlagen, sorgte der Zirkusclown mit seiner guten Laune. Dabei stand die Interaktion mit dem Publikum an erster Stelle. Der Artist Diego Oritz ist seitdem er 14 Jahre alt ist schon mit vielen Zirkussen unterwegs gewesen. Durch das tägliche Training und die viele Erfahrung hält sich seine Nervosität vor dem Auftritt in Grenzen. „Ich denke nicht mehr daran, was ich dabei riskiere“, schildert der Artist. „Wenn die Vorstellung losgeht, bin ich mit meinen Gedanken direkt in der Nummer und es kommt keine Angst auf.“

Zu einem Zirkus gehören nicht nur die 15 Akteure sondern auch noch Arbeiter, die für den Auf-und Abbau sowie dem Verkauf von Karten, Essen und Trinken sorgen. „Alle zusammen sind es 30 Angestellte, Arbeiter und Artisten. Unsere Spielsaison geht von März bis November und in dieser Zeit reisen wir in einem Land von Stadt zu Stadt“, erklärt Manfred Huber. „Es gibt aus der Familie Louis Knie drei Zirkusse. Der um ein kleines Stück größere mit Louis Knie bereist die großen Städte sowie im Moment Wien und gastiert dort für längere Zeit. Dann ist ein Zirkus in der Schweiz und wir sind derzeit in Österreich unterwegs.“

Der Manager Manfred Huber wollte schon immer zum Zirkus. Jedoch schlug er nicht die klassische Ausbildung ein mit Zirkusschule, sondern absolvierte eine Ausbildung als Koch und Schlagzeuger. Über Zirkusfreunde lernte er den berühmten Louis Knie kennen und es entwickelte sich eine Freundschaft. Nachdem er seine Ausbildung beendet hatte fing er an im Zirkus zu arbeiten. „Ich bin für den Ablauf der Show, alle technischen Angelegenheiten, musikalische Umrahmung am Schlagzeug und die Betreuung der Artisten verantwortlich“, erzählt Manfred Huber. „Gemeinsam mit Louis Knie suche ich auch die Artisten aus, die wir für die nächste Saison buchen wollen. Dabei bekomme ich täglich etwa 20 Bewerbungsvideos. Nach einer Saison bei mir wechseln die Artisten in einen anderen Zirkus von uns.“ Während dem Gespräch spürt man, dass durch seinem Körper reines Zirkusblut fließt, denn er lebt das Zirkusleben mit Leib und Seele. „Es ist uns egal ob 20 Zuschauer hier sind oder die Vorstellung ausverkauft ist. Auf die Stimmung kommt es an und dafür geben wir alles.“