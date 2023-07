Mehr als 2.000 Gäste bei Feuerwehr-Heurigen

Einmal im Jahr tauschen 90 ehrenamtlichen Wehrmänner und Unterstützer in Frauenhofen den Feuerwehrhelm gegen die Kochhaube und servieren ihren Gästen köstliche Schmankerl. Und wie jedes Jahr kamen nicht nur zahlreichen Ortsbewohner zu diesem Fest, sondern auch zahlreiche Feuerwehrkameraden aus Nah- und Fern. Bei angenehmen Temperaturen und gemütlicher Atmosphäre feierten an die 2.000 Gästen in der Kellergasse, darunter zahlreiche Gemeindemandatare mit Bürgermeisterin Gabriele Kernstock an der Spitze, seitens der Pfarre war Pater Clemens Hainzl mit dabei.

Ein gutes Tröpferl hatte die Crew in der Weinbar kredenzt. Im Kaffeehaus verwöhnten die Florianis mit hausgemachten Mehlspeisen ihre Gäste. Die Einnahmen des Feuerwehrheurigen dienen Jahr für Jahr zur Anschaffung notwendiger Gerätschaften und Schutzausrüstung und kommt somit wieder allen zugute. Das Fest hält die Gemeinde in Atem, denn allein am Sonntag werden von den fleißigen Helfern über 600 Speisen serviert. Kommandant Andreas Kaindl dankte allen freiwilligen Helfern, „denn ohne euch wäre unser Heuriger in dieser Form nicht möglich“.