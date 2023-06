Fabelhaftes Fest

„Wer am Rand steht, hat mehr Bewegungsfreiheit“, meinte Erwin Rauscher, Rektor der Pädagogischen Hochschule (PH) Niederösterreich, und zitierte aus Mira Lobes Buch „Das kleine Ich bin ich“, das er als „Hommage an die Entdeckungslust und Individualität jedes Kindes“ bezeichnete. Er überreichte an die Vertreter der Volksschulen bzw. Gemeinden Drosendorf-Zissersdorf, Geras, Horn und Langau die „CCLA“-Tafeln, was für „Caring Community Lower Austria“ steht und Partner der PH auszeichnet. „Ihr steht für Fürsorgepädagogik, denn ,care' bedeutet nichts anderes als ,Wir kümmern uns!“ und setzt mit eurem Unterricht Wissenschaft in die Sprache der Kinder um.“

„Unser Lehrerinnenteam und viele kreative Köpfe außerhalb der Schule haben ein ganzes Jahr an diesem Projekt gearbeitet, das wir heute präsentieren“, erklärte Direktorin Andrea Dittrich. „Der Blick über den Tellerrand hinaus soll uns Mut für die Zukunft machen.“ Und forderte das Publikum in der voll besetzten Sporthalle auf, in die Welt der Fabeln einzutauchen.

Durch diese Welt führten gekonnt Paul Räuchle als Pumuckl, Ronja Purker als Pippi Langstrumpf und David Sperber als Zauberer. Ein buntes, perfekt dargebotenes Programm aus Tanz, Literatur und Musik mit Drachen, Zauberern, Feen und anderen Märchen- und Fabelfiguren begeisterte die Zuseher, die sich mit „Standing Ovations“ für die Darbietungen bedankten.