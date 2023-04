Im Horner Museum geht's wieder los

Das Museum Horn startet mit Sonderausstellungen und Vorträgen in die neue Saison. „Das Kulturleben wird wieder bereichert“, stellte Wolfgang Andraschek-Holzer, der aktuell mit dem Kuratieren der Sonderausstellung „Künstler sehen Horn“ im Einsatz ist, fest.

In der Sonderschau werden 148 Kunstwerke von 101 Künstler ab dem beginnenden 20. Jahrhundert gezeigt – mit ihrer Sicht auf Horn. Die Bilder stammen aus den Beständen des Museums Horn und 36 Leihgebern. Darunter finden sich auch Künstler von internationaler Anerkennung wie Karl Korab und Friedensreich Hundertwasser. Die Eröffnung der Ausstellung erfolgt am 27. April, 19 Uhr, mit der Herausgabe eines Katalogs durch Landesrat Ludwig Schleritzko.

Top: Führung unter Horn und Mikro-Ausstellung

Und noch eine große Neuerung gibt es heuer im Horner Museum: Mikro-Ausstellungen. Die Eröffnung der ersten Mikroausstellung findet am 6. April um 13 Uhr statt. Andreas Litschauer präsentiert die Mikro-Ausstellung „Spielekonsolen – Star Wars“. Die Mikroausstellung ist eine neue Einrichtung in Form einer Vitrine im Kassenbereich des Museums und wird ab sofort jeweils monatlich gewechselt, berichtete Hans-Peter Trimmel. Grundsätzlich soll damit eher jungen Sammlern eine Plattform zur Präsentation ihrer Schätze gegeben werden. „Jeder ist herzlich eingeladen, seine Sammlung im Museum zu präsentieren“, ergänzte Trimmel. Zu sehen ist die Mikroausstellung immer von Dienstag bis Sonntag, von 10 bis 16 Uhr bei freiem Eintritt.

Bereits am Mittwoch, 5. April, um 18.30 Uhr, berichtet Erwin Richter in der Höbarthhalle über den Katastropheneinsatz des österreichischen Bundesheeres in den Erdbebengebieten in Syrien und der Türkei.

Auf großes Interesse stößt übrigens schon jetzt der Aktionstag der Stadtmauerstädte. Dabei werden am 23. April ab 14 Uhr Führungen durch das unterirdische Horn (unter der Wienerstraße vom Poststüberl zur Kirche, im Keller des Museums, unter dem Gericht und unter dem Vereinshaus, im kleinen Westturm der Stadtmauer) geboten.

