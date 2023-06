Start frei für Saison auf der Burg Gars

Zehn Termine sind von Intendant Johannes Wildner für seine letzte Spielzeit auf der „Opernbühne des Waldviertels“ vorgesehen, Premiere ist am Samstag, 15. Juli, um 20 Uhr. Der geht am Abend zuvor die Vorpremiere voraus, sechs Vorstellungen folgen im Juli, drei im August bis inklusive 5. August jeweils an den Dienstagen, Donnerstagen und Samstagen. An drei Dienstagen im Juli (jeweils 19 Uhr) können Kinder in einer exklusiven (Gratis)Führung hinter die Produktion der Garser „Aida“-Produktion blicken. Karten: www.operburggars.at bzw. 02985/33000.

„Es ist für alle etwas dabei“, ist Remigius Rabiega von Bestmanagement überzeugt, dass es abseits der Oper wieder ein tolles Programm gibt. „Wir haben heuer sogar zehn Veranstaltungen auf der Burg Gars gebucht, weil das Publikum uns dazu ermutigt hat.“

So kommt es gleich zu Beginn zu einem „Hit“ besonderer Art: „Die Seer“ kommen erstmals nach Gars und geben gleich zwei Konzerte. Weil jenes am 16. Juni so gut wie ausverkauft ist, hat Rabiega am Donnerstag, 15. Juni, 19.30 Uhr ein zweites Konzert eingeschoben, für das man sich rechtzeitig Karten sichern sollte. Seit 25 Jahren sind „Die Seer“ ein fester Bestandteil der österreichischen Musikszene. Ihre Hits „Wilds Wossa“, „Hoamatgfühl“ oder „Leb dein Leb’n“ wurden über Österreichs Grenzen hinaus zu Bestsellern. Unzählige Gold- und Platinalben, dreimal Amadeus Austrian Music Award und viele weitere Auszeichnungen belegen den Erfolg der „Seer“. Am wohlsten fühlt sich die derzeit erfolgreichste Mundartband Österreichs aber auf der Bühne - und das wird die Gruppe auch in Gars zeigen.

Schon am nächsten Tag folgt ein weiterer Höhepunkt: Österreichs Parade-Kabarettist Thomas Stipsits, der auch durch seine Film-Hits wie „Love Machine“ oder jüngst „Griechenland“ bzw. als Buchautor („Uhudler Verschwörung“) bestens bekannt ist, gastiert ebenfalls zum ersten Mal in Gars. Mit seinen „Stinatzer Delikatessen“ wird er am Samstag, 17. Juni, das Publikum in der fast restlos ausverkauften Arena sicherlich bestens unterhalten. Karten: www.bestmanagement.at.