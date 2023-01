Faschingsumzug in Horn: Die Vorbereitungen laufen

Werbung

So richtig abgefeiert wird am Faschingsdienstag, 21. Februar, im Horner Stadtzentrum. Das Motto der Umzugs-Ausgabe 2023 lautet „Hollywood“. Die Vorbereitungen für dieses Mega-Event, zu dem abermals tausende Besucher erwartet werden, laufen laut FVV-Chef Martin Seidl schon auf Hochtouren. „Wir sind in der „heißen Phase angelangt“, sagt er.

Er gehe dank des erfahrenen und eingespielten Teams davon aus, dass auch der Umzug 2023 so sein wird, wie es die Horner gewohnt sind: Unterhaltsam, fröhlich, locker und ohne Zwischenfälle.

Zur Verhinderung letzterer wurden heuer wieder verbindliche Teilnahmeregel aufgelegt, auf deren Einhaltung auch geachtet wird. Dank des Mitveranstalters, der Stadtgemeinde Horn, der Partner und Sponsoren bewege sich der FVV auch finanziell auf nicht allzu dünnem Eis.

Start um 13 Uhr am Hauptplatz

„Epizentrum“ des Frohsinns ist wieder der Hauptplatz, wo ab ca. 13 Uhr die Veranstaltung beginnt, die Umzugs-Teilnehmer werden hier nach ihrer „Stadtrundfahrt“ um ca. 14 Uhr eintreffen. Dort werden diese dann durch das Moderatoren-Duo Wolfgang Welser und Dominik Wagerer publikumswirksam vorgestellt. Verköstigt werden die Gäste und Besucher vor Ort vom Horner Gastronomiebetrieb Riederich.

Anmeldungen schon möglich

Die Anmeldung und Teilnahme sind kostenlos. Infos: 0660/5509435 (Rene Leitgebe) oder 0676/3936878 (Christoph Chromy. Anmeldung: faschingsumzug.horn@gmail.com

