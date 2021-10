„Als Eigentümervertreter der Burg und der Oper GmbH und natürlich auch als Bürgermeister freue ich mich über das so großzügige Geschenk der Privatstiftung der Sparkasse Horn.“ Auf der Burg Gars nahm Martin Falk die 25.000 Euro-Spende aus den Händen der Vorstandsdirektoren Helmut Scheidl und Manfred Hofbauer und im Beisein der Fraktionsvertreter Josef Wiesinger, Daniela Groll und Helmut Gröschel entgegen.

„Es braucht starke Partner speziell im Bereich Kultur und ein starkes Geldinstitut, da steht uns die Sparkasse immer zur Seite.“ Einiges, so Falk weiter, sei zwar jung geblieben, „aber das Material nicht“, weshalb man vor Beginn der heurigen Saison die Bestuhlung ausgetauscht habe. „Die Sessel haben nach 30 Jahren den Geist aufgegeben …“

Für den Ankauf von 1.300 neuen Sesseln habe man 51.000 Euro investieren müssen, weshalb man die Stiftung um spezielle Unterstützung gebeten habe. „Und wir waren positivst überrascht, dass dieses Projekt so großartig unterstützt wurde. Damit haben wir nicht gerechnet“, so Falk. Die 51.000 Euro könne man aus dem laufenden Budget nicht stemmen.

„Ist unser Aufrag.“ Warum die Privatstiftung der Sparkasse so großzügig war, erklärt Helmut Scheidl: „Wir glauben, dass die Oper Burg Gars eine sehr wichtige regionale Institution ist, auch überregional. Und es ist einfach unser Auftrag, für Kultur, Sport usw. etwas zu tun. Die verschiedenen Institutionen haben es schwer zu überleben, daher wollen wir helfend eingreifen.“

Die Sparkasse ist ja unter anderem auch bei der Sommernachtskomödie Rosenburg oder dem Kammermusik Festival Allegro Vivo seit vielen Jahren stark engagiert, daneben werden auch kleinere Vereine und Veranstaltungen oder im Sportbereich der Bundesligaklubs SV Horn unterstützt.

Außergewöhnlich

Dennoch sei es „außergewöhnlich“, dass die Sparkasse mit so einer Summe einspringe. Es sei ja auch ein außergewöhnlicher Anlass, dass man 650 Sessel gesponsert habe. Und Manfred Hofbauer ergänzt: „Die Sparkasse in Gars gibt es seit 1926, also seit bald hundert Jahren, das ist also ein schönes Geburtstagsgeschenk im Voraus.“