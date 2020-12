2020 ist so einiges anders als sonst – so auch die Generalversammlung der Landjugend Burgschleinitz-Kühnring. Anstatt des gemütlichen Beisammenseins, des Rückblicks ins vergangene Jahr, der Wahl des neuen Vorstands und dem netten Ausklang wurden die Landjugend-Mitglieder im Stile politischer Wahlen zur Urne gerufen. Im Wahllokal wurde stets auf den nötigen Abstand und das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes geachtet.

Bei dieser Wahl wurde die Leitung der Landjugend-Gruppe in jüngere Hände gelegt. So wurden Katharina Winkler und Armin Dietrich einstimmig zur neuen Leitung und damit zu Nachfolgern von Sabrina Ullreich und Johannes Döller gewählt. Christoph Falk wurde ebenso einstimmig zum Kassier der Landjugend Burgschleinitz-Kühnring gewählt, der erweiterte Vorstand wurde dann in einer Online-Sitzung ernannt.

„Der Wind der Veränderung weht auch bei uns mal vorbei“, fasste der scheidende Leiter Döller zusammen. Nach fünf Jahren sei es für ihn Zeit, seinen Posten in jüngere Hände zu legen. „Armin wird den Verein gemeinsam mit Kathi wunderbar führen“, meint Döller, der seit der Gründung an der Spitze des Vereins stand. Die beiden Nachfolger wurden sehr sorgsam ausgewählt, „es fällt uns nicht leicht, unser ,Baby‘ aus der Hand zu geben, immerhin haben wir sehr viel Herzblut und Kraft in diesen Verein investiert“, ergänzt Ullreich, die vier Jahre lang Leiterin war. Doch die kreativen Ideen, die Winkler und Dietrich bereits präsentiert haben, hätten gezeigt, dass es die richtige Entscheidung war, meinte sie.

Spieleabende und Schulungen online

Für die „Neuen“ war der Entschluss, die Leitung zu übernehmen, schnell gefasst. Die Leidenschaft, die ihre Vorgänger an den Tag gelegt haben, wollen sie auf jeden Fall weiterführen: „Wir freuen uns auf die Herausforderung“, sagten sie unisono. Gerade in schwierigen Zeiten sei es wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen. So hilft die Landjugend bei den Eingangskontrollen im Pflegeheim in Eggenburg, um die Pflegekräfte zu entlasten (die NÖN berichtete).

Auch die Weiterbildung bleibt nicht auf der Strecke: Zahlreiche Bildungsseminare werden online durchgeführt – mit erfreulichen Teilnehmerzahlen, wie Winkler und Dietrich meinen. Damit die Gemeinschaft nicht zu kurz kommt, wurde auf Initiative der neuen Leitung ein Online-Jugendheimabend eingeführt, bei dem gespielt und getratscht wird. Winkler: „In so einer Zeit allein zu sein, tut niemandem gut – deshalb sind wir froh, zumindest mithilfe des Internets miteinander in Verbindung zu bleiben“.