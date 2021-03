NÖN: Welche Veränderungen brachte Corona mit sich?

Leopold Winkelhofer: Wir mussten uns natürlich sehr schnell auf die ganze Situation einstellen, sowohl im Gemeinderat, als auch im Gemeindeamt selbst. Vor allem die Sitzungen funktionieren seitdem anders, beziehungsweise sind schwieriger. Die Arbeit an sich ist die gleiche geblieben. Wir konnten auch abgesehen von den gängigen Covid-Maßnahmen normal weiterarbeiten. Einen anderen Aspekt fand ich besonders interessant. 2019 hatten wir 20 Bauvorhaben, 2020 waren es 40. Die Bautätigkeit war in diesem Jahr enorm. Der Bausektor ist momentan wirklich stark gegenüber den Vorjahren. In der Gemeinde ging auch viel weiter. Wir haben zum Beispiel in Kühnring in kürzester Zeit sechs Reihenhäuser aufgestellt, die auch schnell vergeben waren. Zudem werden wieder mehr Einfamilienhäuser gebaut.

Konnten Sie alle Vorhaben für 2020 umsetzen?

Winkelhofer: Teilweise. Mit einem der größten Projekte, der Verbindung der Abwasserleitung nach Limberg, sind wir im Vorjahr sehr weit gekommen. Jetzt steht das Projekt kurz vor der Fertigstellung. Zurückstellen mussten wir allerdings den Musikheimbau im Verbund mit dem Pfarrhofumbau. Das wird jetzt voraussichtlich ein Vorhaben für 2022.

Wie verlief die Zahl der Corona-Infektionen in der Gemeinde?

Winkelhofer: Wir sind bisher ganz gut durchgekommen. Insgesamt waren es bisher 22 Fälle. Ein paar davon hingen mit den Infektionen auf dem Schlachthof Dachsberger zusammen. Sonst waren es nur einzelne Fälle hier und da. Momentan gibt es einen aktiven Fall.

Viele Gemeinden bieten mittlerweile Teststraßen an. Gibt es auch in Burgschleinitz-Kühnring Überlegungen?

Winkelhofer: Im Moment ist keine Teststraße geplant. Ich habe ein wenig herumgefragt und dabei gemerkt, dass der Bedarf aufgrund der Nähe zu Eggenburg nicht wirklich da ist. Wir bieten natürlich unsere Hilfe an, wenn diese in Eggenburg benötigt wird. Dort läuft es meines Wissens nach aber eh sehr gut.

Wie sieht es mit der Möglichkeit einer Impfstraße aus?

Winkelhofer: Wenn so etwas in Zukunft benötigt wird, besteht bei uns auf jeden Fall die Möglichkeit, dass wir im Kulturhaus Manhartsberg etwas einrichten. Unsere Gemeindeärztin, Beate Fidesser-Metzger, würde da ganz sicher mitmachen. Der Ort hat sich bei den Massentestungen im Dezember und Jänner auch schon bewährt. Die Stimmung zur Impfung ist generell sehr positiv. Es sind vielleicht zehn bis zwanzig Prozent, die noch skeptisch sind. Ein gewisser Teil davon wird sich aber sicher noch zum Positiven wandeln.

Stehen 2021 größere Projekte an oder bleiben Sie vorsichtig mit der Planung?

Winkelhofer: Wir sind momentan eher vorsichtig. Die notwendigen Projekte werden wir auf jeden Fall machen. Wie schon gesagt, wollen wir den Pfarrhof für ein Musikheim umbauen. Das aber dann erst 2022. Die Planung dafür startet dagegen schon heuer, damit wir zügig starten können, sollten sich die wirtschaftliche Lage und die Ertragsanteile wieder bessern. Dabei muss ich auch sagen, dass das kommunale Investitionsprogramm der Regierung gut funktioniert und mit den Zuschüssen einen Teil ausgleichen kann. Wir hatten glücklicherweise auch noch recht wenig Ausfälle, da Firmen wie „Joseph Brot“ weiterhin stark sind. Wir sind halt jetzt vorsichtig, damit wir Reserven haben und dann nächstes Jahr voll durchstarten können. Uns wurde vom Land nahegelegt, dass wir das machen, was wir müssen und nicht das, was wir wollen.

Was genau soll bei dem Pfarrhofausbau und dem Musikheim passieren?

Winkelhofer: Wir planen da ein gemeinsames Projekt mit dem Pfarrkirchenrat und der Diözese. Der leerstehende Pfarrhof soll adaptiert und ein Musik- oder Proberaum dazu gebaut werden. Mit der kompletten Sanierung wollen wir den Ort zu einem kleinen Zentrum für Musik, Pfarrkirchenrat, Ministranten und Jugend machen. Zusätzlich ist ein neuer Spielplatz geplant. Der Pfarrhof grenzt ja an den Kindergarten an. Der dortige Spielplatz ist ziemlich beengt und der Pfarrhof hat doch 2.000 Quadratmeter. Da bietet sich so etwas gut an. Mit dem Ausbau soll da ein richtiges kommunales Zentrum entstehen.

Kann man auch etwas Positives aus der Corona-Krise mitnehmen?

Winkelhofer: Es ist vielleicht nicht unbedingt positiv, doch es hat mich beeindruckt, dass uns dadurch Grenzen aufgezeigt wurden. Mit der Pandemie wurde alles zurückgefahren, zu einem Grad, den man heutzutage nicht für möglich gehalten hätte. Es ist eine Zeit der Rückbesinnung für uns.