Gemeindechef Winkelhofer denkt über Aufhören nach

Bürgermeister Leopold Winkelhofer hat zum traditionellen Neujahrsempfang ins KUM geladen. Und: Er stellte damit seinen Rückzug in den Raum. „Nach fast zehn Jahren als Bürgermeister ist es Zeit, an einen Rücktritt zu denken, ja. Und es wird auch eine Umstrukturierung im Gemeinderat geben“, ließ Winkelhofer wissen. Auf NÖN-Nachfrage konkretisierte er, dass der Rückzug „in den nächsten Monaten“ über die Bühne gehen werde. Man habe intern vereinbart, mit den Gesprächen über eine Nachfolge nach dem Neujahrsempfang zu beginnen.

Der Neujahrsempfang selbst wurde von der Musikkapelle Burgschleinitz/Kühnring unter der Leitung von Kapellmeister Andreas Amon eröffneten. Ludwig Feichtner übernahm die Begrüßung und Moderation. In einer Multimedia Show – zusammengestellt vom Kühnringer Patrick Neuhold – wurden die zahlreichen Projekte und Schwerpunkte des abgelaufenen Jahres gezeigt. Winkelhofer gab den Gästen einen Überblick, mit welchen Schritten die Gemeinde zukunftsfit gemacht werden soll. Nach einem schweren Jahr mit vielen Herausforderungen sei es nun Zeit, nach vorne zu blicken.

Eine positive Bilanz, ein guter Rechnungsabschluss und die Unterstützung des Landes NÖ vor Weihnachten mit 65.000 Euro, der Straßenbau in Amelsdorf und Matzelsdorf, die Nebenanlagen in Harmannsdorf, die Siedlungserweiterungen mit Kanal-Wasser in Reinprechtspölla, Harmannsdorf und Amelsdorf, wo sieben neue Bauplätze entstehen werden, sind erklärte Ziele.

In Buttendorf wurde mit dem Dorfgemeinschaftshaus begonnen, die Fertigstellung ist im Frühjahr geplant. Die Gemeinde braucht einen neuen Bauhof, daher soll, wie die NÖN berichtete, bei der Kläranlage eine Halle mit 30 Mal 12 Metern mit Werkstätte und Lagerhalle errichtet werden. Das Projekt Wasseraufbereitungsanlage in Kühnring mit der Erneuerung der Transportleitung nach Reinprechtspölla und weiter dann in den Hochbehälter nach Sachsendorf ist in der Projektierung.

In Kühnring hat die Gemeinde einen ungenützten Bohrbrunnen, der hohe Werte an Eisen und Mangan hat. Mit einer Aufbereitungsanlage kann der halbe Wasserbedarf der Gemeinde gedeckt werden. „In den Ausbau der Photovoltaikanlagen auf Gemeindegebäuden wollen wir heuer 150.000 Euro investierten, zu 50 Prozent gefördert durch das KIP des Bundes und des Lands NÖ“, sagte Winkelhofer. Das Steinmetzhaus Zogelsdorf soll nach 23 Jahren außen und innen saniert werden. Der Ankauf eines neuen HLF1-W für die Feuerwehr Reinprechtspölla wird von der Gemeinde finanziell unterstützt.

