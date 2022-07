Projekt vor dem Start: Plan für neuen Bauhof steht

Ein Ende gefunden hat die langjährige Suche nach einem Standort für den neuen Bauhof in der Gemeinde Burgschleinitz-Kühnring. Ab Mitte September wird auf dem Areal der ehemaligen Kläranlage das neue Gebäude errichtet.

„Wir haben seit vielen Jahren nach einer ungenutzten Fläche im Bauland gesucht“, erzählt Bürgermeister Leo Winkelhofer. Durch die Neukonzeptionierung der Kläranlage – wie die NÖN berichtet werden seit April 2021 die Abwässer in Burgschleinitz vorgereinigt, dann über Straning nach Limberg in der Gemeinde Maissau geleitet und in Frauendorf in der Gemeinde Sitzendorf gereingt – und dem Rückbau der ehemaligen Teichkläranlage am Ortsrand von Burgschleinitz sei hier die notwendige Fläche aber gegeben. „Auch die notwendige Zufahrt gibt es ja schon“, sagt Winkelhofer.

Der alte Bauhof sei bereits zu klein und entspreche nicht mehr den modernen Bedürfnissen. Jetzt wolle man eine 35 mal 12 Meter große Halle errichten, davon sollen laut Winkelhofer rund 100 m² als Werkstattfläche für die Gemeindemitarbeiter dienen. Die restliche Fläche soll als Unterstellplatz für die Gemeindefahrzeuge genutzt werden. Der Rest der Halle soll als „Kaltteil“ für Lagerzwecke verwendet werden. Auch neben der Halle soll genug Platz für „Außenlagerraum“ bestehen.

PV-Anlage soll auch gleich Pumpen versorgen

Die Aufträge für das Projekt wurden im Gemeinderat einstimmig vergeben. Die Halle wird von der Firma Stahlbau Gnadenberger aus Ziersdorf errichtet (150.000 Euro), die Baumeisterarbeiten gingen an die Firma Rauscher Bau GmbH aus Gars (130.000 Euro). Zuzüglich der Kosten für die elektrischen Leitungen sowie der Heizung von rund 50.000 Euro sei das Projekt mit insgesamt rund 330.000 Euro auch finanziell überschaubar, zeigte sich Winkelhofer erfreut.

Ein weiterer Vorteil des Projektes: Sanitäranlagen und Küche im alten noch bestehenden Klärwärterhaus, bei dem auch noch die Pumpstation steht, sind noch intakt und können dort verwendet werden. Auf dem Dach der Halle soll auch gleich eine Photovoltaik-Anlage errichtet werden, die auch gleich als Stromerzeuger für die Pumpen dienen soll.

Mit den Bauarbeiten gestartet werden soll Mitte September. Winkelhofer hofft, dass die Halle dann noch im Winter stehen wird. Wann der Bauhof endgültig fertig sein wird, hänge aber auch von der derzeit schwer abzuschätzenden Verfügbarkeit gewisser Materialien ab.

