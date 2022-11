LJ-Projektmarathon: „Woa leiwaund“

Tief in den Wald hinein ging es für die Landjugend Burgschleinitz-Kühnring. Ihre Aufgabe bei der siebten Projektmarathon-Teilnahme: Innerhalb von 42,195 Stunden sollte der Walderlebnispfad zum Meeresauge erneuert, revitalisiert und verschönert werden. Dabei mussten die 20 Jugendlichen einige Herausforderungen meistern: Das Freischneiden des Weges, das Bauen von Stufen und Handlauf zum Meeresauge, das Erstellen von Infotafeln zu Flora und Fauna gehörte genauso zu den Projektaufgaben wie das Gestalten eines Schaukastens bei der „Alten Schmiede“. Leiterin Katharina Winkler: „Trotz der schwierigen Witterungsverhältnisse sind wir stolz auf unsere Leistung.“

Übergeben wurde die Aufgabe von Bürgermeister Leopold Winkelhofer, den Gemeinderätinnen Irene Nießl und Maria Deim, Lagerhaus-Geschäftsführer Rudolf Grubauer und Ortsvorsteher Franz Klein. Nach einer Besichtigung des Projektortes in der Nähe des Libellenteiches wurden die Motorsägen gestartet sowie Schaufeln und Spaten gezückt, um einen Weg zum Meeresauge und zur „Alten Schmiede“ zu schaffen. Damit Wanderer das Meeresauge besser erkennen können, bauten die Jugendlichen einen Rahmen. Dann wurden eine Sitzgelegenheit sowie Insektenhotels und Nistkästen gebaut. Am späten Abend wurden die Stufen und der Handlauf zum Meeresauge fertiggestellt.

Die Projektpräsentation fand am Sonntag in der Klein-Halle statt. Rund 60 Gäste machten sich ein Bild von dem „Libellenflug zum Meeresauge des Waldes“, wie die Landjugendgruppe ihr diesjähriges Projekt nannte – die Resonanz fiel durchwegs positiv aus. Vizebürgermeister Wolfgang Falk: „Es ist wieder ein tolles Projekt geworden. Die Landjugend ist eine Bereicherung für unsere Gemeinde.“ So lautet das Feedback der Jugendlichen wie in den vergangenen Jahren: „Es woa leiwand. Dankeschön.“

Während der gesamten Arbeitszeit konnte man auf der Projektmarathon-Website und auf den Social Media-Kanälen der Landjugendgruppe den Fortschritt der Arbeiten verfolgen.

