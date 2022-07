Vernissage: Fotos „hauen vom Hocker“

Auf die Spuren des Malers Claude Monet begab sich Landschaftsfotograf Reinhard Podolsky. Nach vier Jahren, in denen sich Podolsky damit beschäftigte, das Wald- und Weinviertel ins rechte Licht zu rücken, war es Zeit für Veränderung. Die Pandemie machte verstärkt Lust, seinen Horizont zu erweitern und Stimmungen von wunderbaren, wilden Landschaften und furchterregenden Felsen einzufangen.

Mit der Ausstellung „Teuflisch. Schön. Und der Weinengel lächelt“ mit Landschaftsfotographien von Podolsky und Weinskulpturen von Fritz Gall erlebten die Gäste der Vernissage eine spannende Begegnung zwischen Kunst, Handwerk und Regionalismus. „Wir alle kennen dieses Gefühl, wenn wir Leinwandbilder von Landschaften zum ersten Mal betrachten. Da gibt es solche, die finden wir ,ganz nett‘. Und dann gibt es da Fotos, wie die von Podolsky, die den Betrachter wirklich vom Hocker hauen“, begrüßte Sandra Mirosavljevic im Garten des Atelier „Land in Sicht“ von mediadesign die Gäste.

Johannes M. Tuzar las aus den Briefen von Claude Monet an seine Frau Alice. Medienmanager Richard Grasl informierte über das künstlerische Schaffen von Reinhard Podolsky und Fritz Gall und eröffnete die Ausstellung, die jeden Freitag im Juli von 14 bis 20 Uhr im Atelier „Land in Sicht“ in Burgschleinitz, Bachgasse 1, dem Sitz der Agentur mediadesign, bei freiem Eintritt zu besichtigen ist.

