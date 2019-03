Josef Dietrich, der Präsident der Börse für landwirtschaftliche Produkte in Wien, erhielt von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck das Große Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik. Der Burgschleinitzer bekleidet das Amt seit 2010.

Die Warenbörse in der Tabor-straße wurde 1869 gegründet und ist Plattform für Beteiligte am Handel mit landwirtschaftlichen Produkten wie Getreide und Futtermittel. Sie spiegelt den Kassamarkt, dokumentiert Preise, setzt Usancen und Spielregeln fest und spricht in Streitfällen Schiedssprüche aus.

Europäische Warenbörse: 3.000 Besucher aus aller Welt erwartet

Dietrich engagiert sich für sie seit 1986 als Mitglied des Schiedsgerichts und ab 1998 als erster Vizepräsident. Der Agrarökonom machte sich in seiner Berufslaufbahn – wie in der Raiffeisen Ware Austria (RWA) und zuletzt in der GoodMills Group – einen Namen als überzeugter Börsianer, wichtiger Marktpartner, anerkannter Experte und Geschäftsmann.

In der Wirtschaftskammer bekleidet er die Funktion des Obmann-Stellvertreters des Verbandes der Mühlenindustrie. 2012 erhielt Dietrich auf Antrag der Börse den Berufstitel „Kommerzialrat“. 2004 ernannte ihn die Universität für Bodenkultur zu ihrem Ehrenbürger. 2018 trat er in den Ruhestand, die Funktion des Börsepräsidenten hat er noch bis Ende 2021 inne.

Unter seiner Leitung veranstaltet die Wiener Produktenbörse in ihrem 150. Jubiläumsjahr die Europäische Warenbörse, die an jeweils einem anderen Standort der Mitgliedsbörsen stattfindet. 3.000 Besucher aus aller Welt werden erwartet. Die Wiener Börse entwickelte sich zuletzt als Drehpunkt von Getreide- und Futtermittelhandel mit mittlerweile mehr als 700 Teilnehmern aus rund zwei Dutzend Staaten.

Dietrich ist zudem Vizepräsident der „Gesellschaft der Österreichischen Mühlenfreunde“, die von Otto J. Schöffl und Therese Bergmann (beide Bezirk Hollabrunn) gegründet wurde.