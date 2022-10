Windkraft: Noch eine Gemeinde startet Versuch

Ihren Teil zur Energiewende beitragen will die Gemeinde Burgschleinitz-Kühnring. Gemeinsam mit dem Verbund will man ein Windkraft-Projekt auf Schiene bringen – und damit „vor der Haustür erneuerbare Energie produzieren“, sagt Bürgermeister Leo Winkelhofer. Um die Bevölkerung von Anfang an mit ins Boot zu holen, wurde am 14. Oktober zu einer Info-Veranstaltung ins KUM geladen. Und die Bevölkerung nahm dieses Angebot zahlreich an, drei Stunden lang wurde intensiv, aber sachlich über das angedachte Projekt diskutiert.

Ein Team des Verbundes rund um Michael Lassager und Projekt-Leiter Stephan Trnka präsentierte die Pläne. Der Verbund ist an die Gemeinde mit der Idee herangetreten, drei Windräder zwischen Reinprechtspölla und Zogelsdorf zu errichten. Übrigens im Mindestabstand von 1,2 Kilometern zu den Siedlungen, damit man dort die Windräder nicht hören muss. Der Standort sei vom Windangebot sehr günstig, die landwirtschaftliche Nutzung werde nicht eingeschränkt und die Marktgemeinde könnte von dem Projekt durch eine „Ausgleichszahlung für die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes“ profitieren.

Präsentiert wurde auch der vorläufige Zeitplan

Bis 2023 sollen Windmessungen und Voruntersuchungen durchgeführt werden. Seien die gut, dann wolle man mit dem Land wegen der Zonierung reden. Für 2024 wird eine neue Verordnung für Windkrafteignungszonen erwartet. 2025 könnten Widmung und Umweltverträglichkeitsprüfung erfolgen. Nach dem Genehmigungsverfahren will man den Baubeginn 2028 durchführen, 2029 sollen die Windräder in die Betriebsphase gehen. Insgesamt sollen die drei Windräder eine Leistung von 22 Megawatt haben. Weiter werden ökologische Aspekte, von der Auswirkung auf Wild- und Vogelbestand bis zur Schallmessung, noch intensiv untersucht werden.

Präsentierten im KUM in Burgschleinitz die aktuellen Windkraft-Pläne der Gemeinde Burgschleinitz-Kühnring und des Verbundes: Vizebürgermeister Wolfgang Falk, Michael Lassager und Bürgermeister Leo Winkelhofer. Foto: Thomas Weikertschläger

Im Gespräch mit den Interessierten wurde auch die Frage möglicher Bürgerbeteiligung besprochen. Die sei laut Verbund in verschiedenen Modellen möglich. So könne man etwa ein „Sparbuch-Modell“ – man zahlt einen bestimmten Betrag ein, bekommt dafür Zinsen – überlegen oder Vergünstigungen beim Stromtarif bekommen. Auch die Sorge einiger Gäste, dass die Gemeinde für die Kosten zur Erhaltung der Wege zu den Windkraftanlagen aufkommen müsse, wurde vom Verbund entkräftet. Die Wege würden beim Bau vom Verbund errichtet werden und dann jährlich subventioniert, weil man sie vier Mal jährlich benützen müsse.

Die Gemeinde legt vor

