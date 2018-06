Nach einer Stärkung und Erklärung, wohin die Ausfahrt geht, machten sich die Italien-Fans auf die Waldvierteltour, auf der sie das Autohaus in Sigmundsherberg besuchten, in der Waldschenke einkehrten und den Abschluss in der Kellergasse in Stoitzendorf fanden.

Auch der ehemalige Vizekanzler und Justizminister Wolfgang Brandstetter fuhr mit seinem Steyr Fiat 600 Baujahr 1958, den er liebevoll „Schnuffi“ nennt, mit. „Ich bin ein sehr großer Fan dieser Veranstaltung. Das wichtigste daran ist, dass Leute mit den gleichen Interessen zusammen kommen“, meinte Brandstetter.