Rosenburg: Elisabethkapelle ist neue Dorfkirche

Die Rosenburger Canisiuskapelle, als „Barackenkirchen“ aus Holz für die Studenten des Canisiusheimes bei den Gebäuden des ehemaligen Hotels Neumann im Jahr 1954 errichtet, befindet sich im Besitz des Bischofs von St. Pölten. Nachdem die Studenten ins neu errichtete Canisiusheim (heute: Campus) nach Horn übersiedelt waren, wurde erlaubt, Gottesdienste dort für die Katholiken von Rosenburg zu feiern.

Gab es anfangs unter den Altenburger Patres, vor allem Lambert Minarz und Ambros Pammer, dort noch eine Sonntagsmesse, wurde unter dem pensionierten damaligen Pfarrer von Gars Monsignore Wilhelm Mantler (verstorben 2010), eine Sonntag-Vorabendmesse gefeiert. In den letzten 8 Jahren fand jeweils 1x/ Monat am Freitag eine Messe statt, ausgenommen waren die „kalten Monate“ Jänner und Februar und die „heißen“ Juli und August, da die Kirche keine Wärmedämmung bzw. Isolierung hatte. Nur zur Palmsegnung und zum Erntedank kamen noch mehre Gläubige – so versuchte der derzeitige Pfarrer P. Albert Groiß die Gottesdienste eher in die Elisabethkapelle zu verlegen, die kleiner und angenehmer für die Freitagsmessen erschien.

Da seit Sommer 2022 die Canisiuskapelle wegen „Gefahr in Verzug“ (Wasserschäden über das defekte Dach, statische Probleme der Decke) nicht mehr für Gottesdienste zur Verfügung stand, entschloss man sich in Absprache mit der Gemeinde Rosenburg-Mold, dass die Gottesdienste in Zukunft zwischen Palmsonntag und Erntedank in der Elisabethkapelle gefeiert werden dürfen. Nun kam der Entscheid der Diözese, dass die Canisiuskapelle profaniert ist, das heißt, dass dort keine Gottesdienste mehr stattfinden können und die Kapelle einer anderen Nutzung zugeführt wird.

In einem Schenkungsvertrag wurden die Messkleider und Messgeräte an die Pfarre Horn übermittelt, ebenso die Statuen und liturgischen Bücher. Bei der jüngsten Pfarrgemeinderatssitzung bedankte sich Pfarrer P. Albert bei Helene Kranzl und Christa Mahrhofer, die sich in den letzten 20 Jahren bezüglich Reinigung, Blumenschmuck, Mesner-, Winterdienst etc. ehrenamtlich der Canisiuskapelle angenommen hatten.