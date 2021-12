Hilfswerk Horn sucht Mamas & Papas

Das Hilfswerk NÖ bietet Ausbildungslehrgänge zur Tagesmutter/zum Tagesvater auf höchstem Qualitätsniveau an. Speziell in diesem Bereich ist das Hilfswerk Familien- und Beratungszentrum Waldviertel laufend auf der Suche nach neuen Tageseltern. „Keine andere Betreuungsform ist so flexibel, wie die Kinderbetreuung durch Tagesmütter beim Hilfswerk. Die Tageseltern sorgen für eine altersgerechte und sinnvolle Freizeitbetreuung und schaffen Lern- und Erfahrungsräume für (Klein-)Kinder“, erklärt Fachberaterin Ursula Nagode. Die Tageseltern sind dabei in der selbstständigen Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im eigenen Haushalt tätig. „Nicht nur für die Kinder bringt jeder Tag viel Freude, Spaß und Abenteuer, sondern auch für die Tageseltern“, meint Hilfswerk-Vorsitzende Pauline Gschwandtner.

Für die nächsten Lehrgänge in Korneuburg (ab 21. Jänner), Mödling (ab 24. Jänner.) und Krems (14. Jänner) kann man sich bereits anmelden. Der zweistufige Aufbau der Ausbildung besteht aus einer Grundausbildung und einem Ausbaumodul. Durch die Vermittlung von pädagogischen, entwicklungspsychologischen und organisatorischen Inhalten sind Teilnehmer des Lehrganges bestens für die Arbeit mit Kindern vorbereitet.

Aktuell betreuen die Tagesmütter Maria Gabsdiel, Jennifer Fenz-Kaufmann, Wilfriede Hofbauer, Manuela Leeb und Rosina Neunteufl 35 Kinder im Bezirk Horn. Info & Kontakt: Hilfswerk Familien- und Beratungszentrum Waldviertel, 3910 Zwettl, Tel. 059249-79010.