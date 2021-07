Jedes Jahr bekommen Jugendliche, die das 15. Lebensjahr vollendet haben und die Schulpflicht erfüllen, im Landesklinikum Horn-Allentsteig die Chance zu einem Ferialpraktikum in den verschiedenen Bereichen des Klinik-Betriebs. Die Klinik-Leitung sieht das aber nicht nur als Chance für die Jugendlichen, sondern auch für sich selbst: „Unsere Erfahrungen mit Jugendlichen, die bei uns im Haus ein Praktikum während der Ferien absolvieren sind überwiegend positiv", lobt der Kaufmännische Direktor Franz Huber die Jugendlichen, die nicht nur in der Verwaltung, sondern auch in den Bereichen Technik, Küche, Gartenanlagen, usw. eingesetzt werden und laut Huber dabei „sehr engagiert, lernbereit und offen" zu Werke gehen. Er freue sich sehr, dass es trotz der erhöhten Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie möglich ist, Ferialpraktikanten einsetzen zu können.

Laut Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf sei es dem Land NÖ ein Anliegen, jungen Menschen mit den Ferialjobs in den Gesundheitseinrichtungen des Landes die Möglichkeit zu bieten, in verschiedene Berufe hinein zu schnuppern. „Damit geben wir den Praktikanten einen ersten Einblick in die Arbeitswelt und sind möglicherweise Wegbereiter für einen späteren Einstieg im Gesundheitswesen“, sagt Pernkopf.