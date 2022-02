Schloss Drosendorf: Nicht Luxus, 5 Sterne für Charme sind Ziel

Die Befürchtungen in Drosendorf waren groß, dass nach dem Abgang der Landarbeiterkammer aus dem Schloss dieses traditionsreiche Haus wieder komplett im Dornröschenschlaf versinkt. Dass das aber nicht passiert, dafür will der gebürtige Belgier Baudouin de Troostembergh sorgen. Er ist der neue Pächter des Schlosses.

Und in das habe er sich gleich bei der ersten Besichtigung verliebt. Von der Chance, hier tätig zu werden, hat Troostembergh – er verbrachte die vergangenen 15 Jahre als Selbstständiger in Berlin – über Verwandte seiner Frau, die aus der Region stammen, erfahren. Ihm sei es jetzt wichtig, den Charakter des Hauses zu bewahren. „Ich will hier nicht 5-Sterne-Luxus, sondern 5-Sterne-Charme bieten“, sagt der sympathische 41-Jährige. Bei der demnächst startenden Sanierung der Zimmer werde man daher behutsam vorgehen und deren Charakter bewahren. Ausgetauscht werden sollen in erster Linie die teilweise sehr kleinen Betten, außerdem sollen Schritt für Schritt die Bäder erneuert werden sowie kleine Ausbesserungsarbeiten an den Möbeln vorgenommen werden.

Frühstück mit Blick auf das Thayatal, faire Preise

Im ehemaligen Frühstücksraum – also in der Nähe des Eingangs – soll übrigens die neue Rezeption errichtet werden. Künftig soll ein Aufenthaltsraum im ersten Stock mit Ausgang ins Freie als Frühstücksraum dienen. Dort soll man dann auch gleich in der warmen Jahreszeit die Möglichkeit haben, sein Frühstück an der Stadtmauer mit schönem Ausblick auf das Thayatal einzunehmen.

Ansprechen will de Troostembergh nicht nur bisherige Stammkunden („Viele haben 20 Jahre lang immer das gleiche Zimmer gebucht“), sondern auch neue Gäste. Aber auch ehemalige Mitglieder der Landarbeiterkammer sollen weiter hier ihren Urlaub verbringen können. Ansprechen will man zudem Unternehmen, denen zwei von der TU Wien ausgestattete Seminarräume zur Verfügung stehen sollen.

Die Preise wolle man bewusst auch weiter auf moderatem Niveau halten. Eine Übernachtung im Einzelzimmer soll 55 Euro, im Doppelzimmer 50 Euro kosten. Darüber hinaus gibt es auch Zimmer mit bis zu fünf Betten für Familien. Insgesamt bietet das Haus 60 Betten in 21 Zimmern.

Kooperation mit TU: 2.000 Nächtigungen fix

2.000 Nächtigungen hat de Troostembergh übrigens für 2022 schon fix. Die wurden von der TU Wien schon gebucht. Denn die will künftig hier Lehr-Veranstaltungen für ihre Studenten abhalten. Auch mit dem „Drosendorfer Hornsommer“ hat man schon eine Kooperation besiegelt, rund 40 Hornbläser werden im Sommer wieder eine Woche im Schloss verbringen – und hier wieder für Musikgenuss sorgen.

Er gehe mit großer Vorfreude an das Projekt, denn nicht nur das Schloss selbst, auch Drosendorf als Stadt habe großes Potenzial. Neben dem „wunderschönen Hauptplatz“ etwa die Anbindung an den Reblaus-Express, die Bäder oder die vielen Wander- und Radwege. Mit entsprechender Bewerbung könne man besonders Gäste aus dem Wiener Raum nach Drosendorf locken, das in der Hauptstadt noch viel zu unbekannt sei, sagt Troostembergh: „Heute ist Drosendorf nicht mehr das Ende der Welt, man ist in eineinhalb Stunden in Wien. Wenn wir es schaffen, dort unsere Bekanntheit zu heben, dann haben wir viel gewonnen.“ Auch den durch Corona entstandenen Trend, wieder verstärkt Urlaub in Österreich zu machen, wolle er ausnutzen.

An weiteren Ideen mangelt es Troostembergh übrigens auch nicht. Pläne hat er nicht nur für weitere Projekte im Schloss selbst („Darüber reden wir, wenn es soweit ist“), sondern auch mit Vereinen aus Drosendorf. So könne er sich etwa eine Zusammenarbeit mit dem Filmclub Drosendorf vorstellen. In der Schlosskapelle sollen künftig auch wieder Gottesdienste abgehalten werden, auch Kultur-Veranstaltungen im Schlosshof soll es geben. Er sei aber auch offen für Anregungen von außen und bereit, früher gut laufende Aktivitäten wieder zu beleben. Dabei denkt er etwa an die Wiederbelebung von Führungen ins Dachgeschoß des Schlosses: „Die waren angeblich ein Erfolg. Aber ich weiß nicht, wer damals die Führer waren. Vielleicht meldet sich ja jemand bei mir“, sagt er.

Suche nach Pächter für die Taverne läuft noch

Aktuell ist de Troostembergh, der in Belgien studiert hat, noch auf der Suche nach einem Pächter für die Taverne, in die auch noch ein bisschen investiert werden müsste. Denn die sollen nicht nur die Studenten der TU am Abend noch besuchen können, sondern auch andere Nächtigungsgäste, sie soll aber auch der Allgemeinheit offen stehen. Einem potenziellen Pächter will de Troostembergh nicht nur finanziell entgegenkommen, sondern gleich auch eine günstig zu mietende Wohnung anbieten. Der fünffache Familienvater – die Kinder sind zwischen vier und 14 – ist übrigens auch selbst auf der Suche nach einem Haus in der Umgebung.

Froh über den neuen Pächter zeigte sich auch Bürgermeister Josef Spiegl. Er sicherte de Troostembergh auch die volle Unterstützung seitens der Gemeinde zu: „Wenn er etwas braucht, kann er gerne zu uns kommen. Unsere Region kann auf der Tourismus-Schiene punkten, es ist wichtig, dass es im Schloss jetzt positiv weiter geht.“

Alle müssen unterstützen

