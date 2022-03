Aus der Theaterwelt ins Atelier in Staningersdorf

Werbung

Manchmal hat Corona auch etwas Gutes: Für die 24-jährige Ines Neuhold hat die Pandemie eine Entwicklung in ihrem Leben mit sich gebracht, mit der sie davor nicht gerechnet hatte. Sie betreibt jetzt in ihrem Heimatort Staningersdorf eine Schneiderei.

Dabei war die Selbstständigkeit eigentlich nicht ihr Ziel. Ihre Eltern betreiben eine Landwirtschaft, „da habe ich gesehen, was selbst und ständig bedeutet“, sagt sie. Daher wollte sie ursprünglich in der Wiener Theaterwelt Fuß fassen. Nach dem Besuch der fünfjährigen Modeschule in Krems und einer einjährigen Meisterklasse in Wien legte Neuhold 2018 mit gerade einmal 20 Jahren die Meisterprüfung für Damenkleidermacher ab und meldete zwei Wochen später das Gewerbe für Kleidermacher an. Ihre „berufliche Reise“, wie sie selber sagt, begann dann in einem Theater in Wieden, wo sie Kostümbildnerinnen bei deren Schneidertätigkeiten unterstützte. Dabei zählten arbeitsreiche Tage mit dem Anfertigen von Kostümskizzen oder Anproben mit Schauspielern zu ihrem Alltag. Durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Kostümbildnerinnen hatte Neuhold schnell für verschiedene Theaterhäuser geschneidert und auch Filmluft geschnuppert.

Doch dann kam Corona und warf nicht nur das Theaterleben, sondern auch Neuholds Karriereplan über den Haufen. Sie kehrte Wien den Rücken und konzentrierte sich auf eine Zukunft in ihrem Heimatort in Staningersdorf. Heute arbeitet die Meisterin in ihrer eigenen Schneiderei und fertigt Maßmode für Damen, Herren und Kinder. Die Ausbildung zur Herrenkleidermacherin absolvierte sie neben ihrer Tätigkeit im Theater, um auch im Bereich Herrenmode bestens gewappnet zu sein. Besonderes Augenmerk bei der Anfertigung der Bekleidung legt sie darauf, dass die Kleidungsstücke nicht nur passformtechnisch sitzen, sondern auch die Persönlichkeit des Trägers unterstreichen und widerspiegeln. Generell wird in der Meisterwerkstatt kaum ein Wunsch der Kunden ausgeschlagen. So werden alte Kleidungsstücke wieder repariert, zu lange Hosen gekürzt oder es entstehen besondere Erinnerungsstücke aus Kleidung lieber Verstorbener. „Ich nähe fast alles, was mit Nadel und Faden zu tun hat“, sagt die Schneiderin lächelnd.

„Regionalität auch im Kleiderschrank wichtig“

Nachdem sie während der Corona-Pandemie zunächst mit der Produktion von kreativen und individuellen Masken gestartet war, habe sich der Kundenstamm ständig erweitert. Neben Kunden mit „Problemfiguren“, die in Geschäften schwer fündig werden, gehören auch Personen, die nicht immer „08/15-Kleidung“ tragen wollen, zu ihren Stammkunden. Was sie bei ihren Kunden noch bemerkt ist mehr Bedeutung von regional hergestellten Produkten auch im Modebereich: „Regionalität wird nicht nur im Kühlschrank, sondern auch im Kleiderschrank immer wichtiger“, sagt sie.

Neben der Herstellung und Reparatur von Bekleidung werden auch nachhaltige Produkte gefertigt. Die wiederverwendbaren Abschminkpads, welche in verschiedenen Farben erhältlich sind, sowie die waschbaren Stilleinlagen aus Baumwolle haben sich mittlerweile zu richtigen Rennern entwickelt.

Für die Zukunft hat Neuhold auch schon Pläne. Derzeit ist sie noch im Haus ihrer Eltern eingerichtet, später soll die Werkstätte aber an einen anderen und vom Wohnraum abgetrennten Standort übersiedeln.

