Adi Matzek lud zur Rumverkostung

„Grillgenuss zu jeder Jahreszeit“ Egal ob Grillseminar, Tastings, Kulinarik, Teambuilding, Eventlocation Catering oder Grillshop „Wo Adi Matzek draufsteht, da ist auch Adi Matzek mit Herzblut dahinter“ und so war es auch am Charity- Rum-Tasting in der 1. Österreichischen Grillschule des Doppelweltmeisters zu Gunsten des Vereines „Ich bin Ich“.

Neben den Köstlichkeiten und Schmankerln vom Grillweltmeister gab es jede Menge Rum-Raritäten aus Adi Matzeks Privatsammlung zu verkosten. Adi Matzek begeistert: „Eine der ältesten Spirituosen überhaupt erlebt derzeit in Europa einen regelrechten Boom: Der Rum“. Die Vortragenden Roland Graf, Reinhold Widmayer, Markus Braun, Reinhard Pohoree, Rafael Topf und Erhard Ruthner schickten anschließend die Gäste auf eine Genussreise mit dem Thema Rum. Höhepunkt der stimmig geführten Verkostung mit Grill- und BBQ-Buffet vom Weltmeisterteam war die Versteigerung eines 23-jährigen „Ron Zacapa Contenario“ im Wert von900 Euro zugunsten des Vereins „Ich bin Ich“.