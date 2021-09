Horner Löwen sammeln Brillen

„Wir machen nicht nur mit unseren Löwen auf uns aufmerksam. Wir haben auch noch andere Projekte am Laufen“ – das sagte der für dieses Projekt verantwortliche Projektleiter Edgar Führer zur NÖN: Der Lions Club Horn beteiligt sich am internationalen Brillen Recycling Programm.

Warum man das tut?

„Laut Schätzung der Weltgesundheitsorganisation sind 120 Millionen Menschen aufgrund einer unbehandelten Fehlsichtigkeit sehbehindert“, sagt Führer. Vor allem in den Entwicklungsländern sei die Versorgung mit Brillen ein großes Problem. Um zu helfen, hat der Lions Club Horn jetzt Altbrillenboxen an der Augenabteilung des Landesklinikums Horn, dem Landesklinikum Waidhofen, der Neuro Rehab Allentsteig und dem Psychosomatischen Zentrum Eggenburg aufgestellt.

Brillen neu vermessen in Entwicklungsländer

„Gebrauchte Brillen können dort abgegeben und eingeworfen werden“, betonte Führer. Sie werden dann an die Fachoptikerschule in Hall in Tirol gesandt, dort werden die Brillen gereinigt und vermessen und dann über das Logistiknetz von Lions International in die ganze Welt weitergeleitet, um vor allem in Entwicklungsländern an mittellose Menschen abgegeben zu werden. Infos dazu erhält man bei Edgar Führer unter

e.fuehrer-horn@aon.at