Mold: Ein Flohmarkt für den guten Zweck

„Kunst und Kitsch“ für soziale Projekte - die Mitglieder des Bauernmarkt Mold organisierten wieder einen sozialen Flohmarkt. Der Reinerlös aus Verkauf und Standgebühr fließt zu 100 Prozent in soziale Projekte. Umschlagplatz für alle Flohmarkt Liebhaber war die Terrasse vor dem Bauernmarkt. Bei prächtigen Flohmarktwetter zeigten sich Elisabeth Maschek und ihre ehrenamtlichen Helfer mit dem Besucheransturm zufrieden. Nach dem entspannten Schmökern und Flanieren konnte sich die Schnäppchenjäger am Bauernmarkt stärken. Mit dem Reinerlös plant Elisabeth Maschek in Not geratene Familien mit Warenkörben und Gutscheine vor Weihnachten zu unterstützten.