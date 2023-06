Horner Bäuerinnenchor feierte den 50er

Was in ihnen steckt, zeigten die Mitglieder des Bäuerinnen-Chor Horn unter der Leitung von Chorleiter Paulus Faimann beim Singgruppentreffen in der Mehrzweckhalle in Irnfritz. Der Chor feiert heuer sein 50-Jahr-Jubiläum und gab bei diesem Auftritt stimmgewaltig Gas.

Obfrau Herma Kloiber blickte dabei auf die Geschichte des Chores zurück. Gegründet wurde er 1973 von Anna Herzog sowie Stefan und Herbert Weinberger als erste Bäuerinnen-Chor Niederösterreichs. Die ersten Auftritte in den selbst genähten Dirndln gab es dann 1980. 2008 übernahm Paulus Faimann die Leitung des Chors. Obfrau war Susanne Schmöger. 2016 wurde Herma Kloiber in die Funktion der Obfrau gewählt. Seither erfüllen Kloiber und Faimann mit Leidenschaft die Leistungen des Chors. „Unsere Mitglieder kommen vorwiegend aus dem Bezirk. Einige nehmen aber für die Proben und Konzerte auch eine weite Anreise auf sich. Das freut uns sehr“, bemerkte Kloiber.

Die Sängerinnen sind nicht nur eine Sangesgemeinschaft, die sich zum Proben trifft, sondern haben auch abseits des Singens eine starke Verbundenheit untereinander. „In diesem Chor sind echte Freundschaften entstanden“, ergänzte Faimann. Bürgermeister Hermann Gruber hob den hohen Stellenwert der Gemeinschaft und des Soziallebens hervor und anderseits auch die musikalische Qualität der Sängerinnen. Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer würdigte die große musikalische Bandbreite des Chors und wünschte den Mitgliedern, dass es den Bäuerinnen-Chor auch in 50 Jahren noch gibt und die Sängerinnen den Spaß am Musizieren teilen.

Außerdem traten bei diesem Treffen auch der Bäuerinnenchor Geras unter der Leitung von Norbert Offenberger, der Bäuerinnenchor Arbesbach unter der Leitung von Maria Föger, die Waldviertler Harmonika Musi unter der Leitung von Martin Müllner, der Bäuerinnenchor Kirchberg/Wagram unter der Leitung von Christian Zehetner und der Bäuerinnenchor Gföhl unter der Leitung von Monika Tiefenbacher mit Liedern, Gedichten und Glückwünschen für den Jubel-Chor auf. Gemeinsam wurde gesungen und Gastgeschenke überreicht. Abschließend sangen alle Chöre die NÖ Landeshymne.