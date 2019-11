Handwerkskunst und kulinarische Köstlichkeiten werden dort von weihnachtlicher Musik umrahmt. Das Bläserquartett der Original Hoch & Deutschmeister und der Lehrerchor des Bezirkes Horn sorgten am ersten Wochenende im Innenhof bzw. im Marmorsaal bei Kaminfeuer für festlich Stimmung. Franz von Peygarten verkündete als Burgwächter das Rahmenprogramm. Schaudrechsler, Holzschnitzer, Scherenkünstler und viele Kunsthandwerker ließen sich über die Schulter blicken. Über 80 vorwiegend Waldviertler Künstler und Handwerker boten - und bieten noch an den kommenden Wochenenden 30. 11/1. 12. und 7./8. 12., jeweils 11 bis 19 Uhr - kunstvoll gefertigte Erzeugnisse an.

„Wir sind sehr froh darüber, dass der Christkindlmarkt so gut angenommen wurde“, stellte Schlossherr Markus Hoyos fest. Der Charity Punschstand von „Hilfe im eigenen Land“ wird von bekannten Persönlichkeiten an allen drei Wochenenden betreut. Zum Auftakt der Spendenaktion waren es die Präsidentin von „Hilfe im eigenen Land“ Sissi Pröll gemeinsam mit Gatten Landeshauptmann i. R. ("in Reichweite") Erwin Pröll mit Petra und Markus Hoyos, an den nächsten Wochenenden werden es Intendantin Nina Blum und Schauspielerin Elisabeth Engstler sein. „Wir haben ein schönes kreatives Paket geschnürt, das sozialen Projekten wie ,Hilfe im eigenen Land' von Schirmherrin Sissi Pröll zugute kommt. Viele kleinere und größere Initiativen und Spendenaktionen in den kommenden Wochen sollen dafür sorgen, dass bis zum Heiligen Abend eine schöne Summe zusammenkommt“, erklärte Markus Hoyos.