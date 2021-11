Rosenburg lädt zum Advent

An den kommenden drei Wochenenden erstrahlt die Rosenburg wieder in vorweihnachtlichem Glanz: Der Waldviertler Christkindlmarkt versetzt Gäste am 20./21., 27./28. November sowie am 4./5. Dezember in Weihnachtsstimmung. Geöffnet ist der Markt jeweils von 11 bis 18.30 Uhr.

„Ein Christkindlmarkt wie er schöner nicht sein könnte“ – unter diesem Motto erstrahlt die Burganlage im besinnlichen Kerzenschein. Zahlreiche regionale Aussteller werden im Außenbereich und in den Räumlichkeiten des Schlosses ihr Kunsthandwerk und ihr Können präsentieren. Besucher sehen vor Ort etwa beim Drechseln oder Spinnen zu. Beim Schlendern zwischen den Ständen erhält man Inspiration für die perfekte Weihnachtsdekoration und findet geschmackvolle Geschenke. Ausgesuchte Kulinarik wird in der Taverne oder im Innenhof geboten.

Für Stimmung sorgt ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, das Erwachsene wie auch Kinder die Vorfreude auf das Fest versüßen wird: Etwa Konzerte (am 20. November etwa um 18 Uhr mit dem Bläserquatett Hornana und Lesungen, Kinderbasteln in der alten Schlossküche, ein wärmendes Getränk beim Charity Punschstand. Auch die Sondervorführung der Falknerei um 14 Uhr wird wieder begeistern. Weiters gibt es um 11.30, 13, 15 und 16.30 Uhr jeweils eine Führung durch das Schlossmuseum.