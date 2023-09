Dreifache Premiere bei der Oper Burg Gars 2024

Martin Falk blieb es als Bürgermeister und Geschäftsführer der Burg Gars GmbH vorbehalten, Clemens Unterreiner als neuen Intendanten der Oper Burg Gars vorzustellen und die Geschichte der Oper in Gars kurz aufzurollen: „Ende der 1980er-Jahre hat es erste Überlegungen für eine Oper gegeben, 1990 wurde als erste ,Don Giovanni' gespielt - und ich war damals als Statist, als Sargträger für Komtur, dabei. 2012 kam es zur Reorganisation und mit der Bestellung von Johannes Wildner als Intendant 2013 wurde ein Schritt in die Zukunft gemacht.“ Im Laufe der Zeit seien nicht zuletzt wegen des stetigen Zuschauerzuspruchs eine Reihe zusätzlicher Veranstaltungen dazugekommen. In das Areal wurde etwa mit einer Tribüne oder neuen WC-Anlagen investiert, weitere Neuerungen wie etwa der Umbau des „Orchesterhäuschens“ und ein Verkehrsleitsystem würden anstehen.

Im Frühjahr - die NÖN berichtete - war Unterreiner als der beste von zwölf Bewerbern um die Intendanz nach dem Ausscheiden Wildners befunden worden. Und der Weg des Opernstars sei so nicht vorgezeichnet gewesen: „Als er fünf Jahre war, erblindete er von einem Tag auf den anderen. Aber er ließ sich nicht unterkriegen und bekam nicht zuletzt dank alternativer Medizin sein Augenlicht wieder zurück“, so Falk. „Die Eltern haben dem Buben immer klassische Musik vorgespielt, nicht auszudenken, wär es der Musikantenstadl gewesen“, schmunzelte er. „So kam er durch eine profunde Ausbildung zu einer Karriere mit 900 Vorstellungen in 91 Rollen an der Staatsoper und allen wichtigen Bühnen der Welt.“

Bianca Erlinger, die Geschäftsführerin der Oper Burg Gars, die vor zehn Jahren hier als Ordnerin begonnen hatte, sprach vom Start in eine neue Ära: „Wir haben schon in den letzten Monaten ausgezeichnet zusammengearbeitet und so darf ich in eine erfolgreiche Zukunft blicken.“ Und wartete mit einer erfreulichen Nachricht auf: „Die Kartenpreise werden 2024 nicht erhöht.“

Und schließlich kam Unterreiner ausgiebig zu Wort und begann gleich mit einem Bonmot: „Martin Falk wurde vom Statisten zum Bürgermeister, ich vom Statisten zum Kammersänger.“ Um dann zu offenbaren: „Es war immer mein Herzenswunsch Sommerspiele zu übernehmen. Ich bin sehr glücklich hier zu sein. Die Entscheidung habe ich mir nicht leicht gemacht und ich werde mich tausendprozentig für Gars einsetzen.“ Die Burg sei ein Diamant, der von seinen Vorgängern Karel Drgac und Johannes Wildner geschliffen worden sei, er wolle ihr einen weiteren Facettenschliff hinzufügen, denn sie sei ein Schatz, nämlich das größte österreichische Freiluft-Festival, bei dem ohne Verstärker gesungen wird.

Auf drei Säulen soll sein Programm zumindest für die nächsten drei Jahre stehen, so lange läuft - vorläufig - sein Vertrag: auf der jährlichen Sommeroper unter dem Slogan „Let's OPERA“, einem künstlerisch hochstehenden Rahmenprogramm auf der „KulturBURG“ und auf der „EventBURG“, mit denen man sich noch breiter aufstellen will.

Weil Unterreiner vielseitig vernetzt ist, wird er, so sein Versprechen, internationale Künstler nach Gars bringen. Das wird schon im nächsten Jahr sein, wenn Gaetano Donizettis „“L'elisir d'amore“ („Der Liebestrank“) auf dem Programm steht. „Sie ist leicht verständlich, kurz und knackig und publikumswirksam“, ist er überzeugt. Und somit gibt es nicht nur ein neues Logo, neue Farben für den Auftritt sondern auch eine ganze Reihe neuer Mitarbeiter, mit denen und mit den Garsern er zu neuen Höhenflügen ansetzen will. Und weil er weiß, was Blindsein heißt, will er ein Statement setzen und als erstes Festival in Österreich eine Vorstellung für Blinde und Sehbehinderte geben.