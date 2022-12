Die Langauer Narren stehen schon im Training

Werbung

Zwei Jahre ohne Lach- & Tanzgeschichten in Langau sind eindeutig zu viel. Nach der coronabedingten Pause startet das Spektakel in der Faschings-Hauptstadt des Bezirks im kommenden Jänner wieder durch. Die Mitglieder der Faschingsgilde Langau haben seit einigen Tagen wieder die Vorbereitungsarbeiten für die insgesamt sechs Aufführungen im Gasthaus Lenz aufgenommen.

„Wir sind so motiviert wie nie zuvor, die Vorfreude ist groß, die Gäste können sich wieder auf viele bewährte Highlights wie in den vergangenen Jahren freuen“, sagt Patrick Reiß von der Faschingsgilde. Denn viele jener Gruppen, die in den vergangenen Jahren bei den Gästen für Begeisterung gesorgt haben, haben sich auch durch Corona nicht abbringen lassen, weiter zu machen: „Sie sind wieder mit an Bord“, freut sich Reiß über die „zahlreichen altbewährten Highlights“.

Die Sitzplatzreservierung startet übrigens am 2. Jänner, jeweils Montag, Mittwoch und Donnerstag kann man von 17 bis 19 Uhr unter 0650/9110393 Karten („9,99 Euro pro Nase, Kinder unter 12 kosten nix“) reservieren.

Die Termine: Samstag, 14. Jänner, 19.29 Uhr; Sonntag, 15. Jänner, 14.29 Uhr; Freitag, 20. und Samstag, 21. Jänner sowie Freitag, 27. und Samstag, 28. Jänner jeweils 19.29 Uhr.

