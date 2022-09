Feuerwehr Weitersfeld holte den Ball nach

Diese ergab sich am vergangenen Wochenende beim ersten „FF-Sommernachtsball“ im Widdersaal, als die drei Musiker von Anfang an beste Stimmung in das vorwiegend jugendliche Publikum brachten.

Kommandant Gerhard Rockenbauer , der dabei auch Bürgermeister Reinhard Nowak und Ehrenverwalter Johann Fritz begrüßen durfte, schloss eine Wiederholung im Jänner 2023 nicht aus und dankte den Sponsoren für die beachtlichen Preise, darunter auch ein Rundflug Wald- und Weinviertel und dem rührigen Gastwirt Robert Kurz .

