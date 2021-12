Hohe Zahlen im Bezirk Horn

Gar nicht mal schlecht schneidet der Bezirk Horn ab, wenn man die Zahl der Impfungen mit anderen Bezirken vergleicht. Knapp 77 Prozent der Horner Bevölkerung haben laut Notruf NÖ bereits zumindest eine Impfdosis erhalten. Für den niederösterreichischen Spitzenreiter Mistelbach (79,7 Prozent) reicht’s nicht ganz, doch trotzdem ist man hierzulande vorne mit dabei.

„Die hohe Durchimpfungsrate ist erfreulich, insbesondere dass bereits über 9.000 Personen eine dritte Impfung erhalten haben“, meint Bezirkshauptmann Johannes Kranner. Bezirksärztesprecher Gerald Oppeck lobt die gute Arbeit in den Ordinationen: „Die Hausärzte sind gut organisiert und sind auch in die landesweite Organisation eingebunden.“ Rückmeldungen seien äußerst positiv.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Für ihn sei das der Hauptgrund hinter der hohen Zahl an Impfungen. Viele Hausärzte würden auch sehr hinter der Aufgabe stehen. „Wünschenswert wären dabei natürlich noch höhere Zahlen. Gerade um vor dem Auftreten neuer Varianten geschützt zu sein, wäre eine möglichst hohe Durchimpfungsrate wichtig“, betont Oppeck.

Mit einer Zahl von über 80 Prozent an Erstimpfungen kann auch seine Gemeinde Eggenburg im Gemeindevergleich starke Zahlen vorweisen. „Das Impfangebot ist im Raum Eggenburg sehr weitreichend und auch der Impfbus war schon mal da“, vermutet Oppeck die möglichen Gründe.

Besser sind die Zahlen im Horner Bezirk nur in Röschitz (81,6 Prozent) und Weitersfeld (82,8 Prozent). „Wir haben viel versucht, um die Bevölkerung zum Impfen zu bewegen“, berichtet der Weitersfelder Bürgermeister Reinhard Nowak. „Von meiner Sicht gibt es keine Alternative zur Impfung, wenn diese Pandemie irgendwann enden soll. Ich glaube, viele haben auch schon genug von den Lockdowns und es brennt unter den Fingernägeln.“

Geimpft wird in Weitersfeld vor allem in der Gruppenpraxis von Johann Jäger und Verena Weinlich. „Die beiden impfen sehr viel und versuchen auch, mit Aufklärungsbogen möglichst viele zum Impfen zu bewegen“, schildert Nowak. „Ich freue mich, damit auch meine Patienten überzeugt zu haben, von denen bei den Senioren über 90 Prozent gegen Corona immunisiert sind oder einen Termin für die 3. Impfung erhalten haben“, sagt Jäger.

Am anderen Ende des Spektrums liegen die Gemeinden Rosenburg-Mold (68,6) und Brunn (70 Prozent) bei den Erstimpfungen. Das sind nicht die niedrigsten Zahlen in ganz Niederösterreich, doch zumindest im Bezirk fallen sie schon auf. „Ich kann mir auch nur schwer erklären, warum die Zahlen bei uns niedriger sind“, sagt Bürgermeisterin Elisabeth Allram (Brunn). Im Frühjahr hätte man relativ viele Infizierte gehabt, weshalb möglicherweise einige davon noch nicht impfen waren. „Wir haben auch ein paar Gruppen mit Impfgegnern, die sich nur schwer umstimmen lassen“, so Allram. Am Angebot würde es jedenfalls nicht liegen. Horn ist nahe und auch die Ärzte im Ort impfen.