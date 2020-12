Friedrich Eppel, seit März 2020 neben Philipp Wutzl medizinisch-fachlicher Leiter der Interdisziplinären Aufnahmestation (IAS):

Ich bin Arzt für Allgemeinmedizin und Notarzt und halte Diplome für Tropenmedizin und ,International Public Health‘ der Charité Berlin.

Weiß nie, was einen erwartet. In der Notaufnahme weiß man nie, was einen erwartet. Es gibt wenige Fixpunkte, aber fad wird uns selten! An einem normalen Tag betreuen wir durchschnittlich 40 Patienten, davon zwei bis zehn Covid- (Verdachts-)Fälle. In der Regel befinden sich somit zu jedem Zeitpunkt zwischen fünf und 15 Patienten in der Notaufnahme. Für potenzielle Covid-Patienten haben wir einen Teil der Ambulanz abgetrennt, infektiöse und normale Patienten sollten also nicht in Kontakt kommen. Beide Bereiche werden durch das Regelpersonal der Notaufnahme betreut. In der Notaufnahme hat man permanent mit Infektionsrisiko zu tun. Wir tragen permanent FFP2 Masken und bei Covid-Verdachtsfällen zusätzliche Schutzkleidung. Damit fühle ich mich passabel geschützt – absolute Sicherheit gibt es aber nicht.

Aktuelle Herausforderung: Kommunikation erfordert viel Feingefühl. Die Covid-Pandemie hat uns als Gesundheitssystem im Großen wie als Krankenhaus im Kleinen ziemlich unvorbereitet getroffen. Unser ärztliches und pflegerisches Personal war bereits vor der Pandemie knapp (z. B.: nur drei von sechs ärztlichen Planposten besetzt), mit den zusätzlichen Aufgaben während der Pandemie wurde die Situation trotz einzelner Aufstockungen kaum besser. Die Räumlichkeiten der IAS wurden 2006 geplant und seitdem kaum verändert. Natürlich haben wir sie für die Pandemie so gut wie möglich adaptiert, vom Idealzustand einer modernen Notaufnahme sind wir jedoch weit entfernt. An der IAS betreuen wir weiterhin alle „normalen“ Notfälle wie Schlaganfälle, Herzinfarkte, Blinddarmentzündungen oder Gefäßverschlüsse. Die große Herausforderung ist die zusätzliche Betreuung von Corona-Verdachtsfällen und Corona-Kranken. Dabei muss das Personal sich mehrmals täglich ein- und ausschleusen und zwischen den Patienten je nach Dringlichkeit jonglieren und entscheiden, wer gerade am meisten Aufmerksamkeit benötigt. Aufgrund des Schwerpunktcharakters des LK Horn mit Neurologie, Unfallchirurgie, Gefäßchirurgie und Dialyse können nur diejenigen Covid-Patienten in Horn betreut werden, die eines der Schwerpunkt-Fächer benötigen. Andere müssen an andere Kliniken im Gesundheitsverbund verlegt werden. Das ist für Patienten oft schwer verständlich und fordert viel Feingefühl in der Kommunikation. Zusätzlich sind solche Verlegungen ein organisatorischer Aufwand und diese Patienten müssen natürlich bis zum Transport weiterhin hochqualitativ versorgt werden.

Arbeitsbelastung stark gestiegen.

Ich lege großen Wert auf Work-Life-Balance. Vor einem Jahr habe ich etwa um die Hälfte weniger gearbeitet, war viel in den Bergen, bin gereist, war gesellig unterwegs. Aktuell nimmt die Arbeit viel Raum in meinem Leben ein, gleichzeitig fehlt der Ausgleich. An der Notfallambulanz erlebt man viele Schicksale mit, hört viele, oft tragische Geschichten, darf diese natürlich nicht kalt an sich abprallen lassen und muss menschlich bleiben. Dabei sollte man aber das Gehörte auch nicht zu sehr an sich heranlassen. Sport, Hobbies, Freunde, Familie helfen sehr stark selbst gesund und ausgeglichen zu bleiben. Die aktuelle Situation mit Ausgangsbeschränkungen etc. macht dies gerade sehr schwierig.

Habe Eltern nicht gesehen, das war sehr hart. Ich habe noch keine Kinder und bin daher leichter als andere in der Lage, diesen vermehrten Arbeitsaufwand zu leisten – aber auch das hat Grenzen. Im Frühjahr habe ich meine Eltern und meine unter-einjährigen Nichten wochenlang nicht gesehen, um sicherzugehen, dass ich sie nicht anstecke. Das war damals sehr hart.

Durch die häufigen Tests ist diese Sorge jetzt etwas geringer, wobei wir natürlich trotzdem auf Schutzmaßnahmen setzen und die Besuche einschränken.

Verantwortung in Krise übernommen. Ich habe gemeinsam mit Philipp Wutzl seit März die fachliche Leitung der IAS übernommen. Es ist natürlich eine besondere Herausforderung, diese Rolle inmitten einer Krise zu übernehmen. Die große Unsicherheit angesichts dieser neuen Erkrankung war insbesondere im Frühjahr sehr belastend. Wir haben hier in der Zwischenzeit sehr viel dazu gelernt – auch wenn uns dieses Virus immer wieder noch überrascht.

Mit eigenen Grenzen auseinandersetzen. Neben patienten- und systembezogenen Grenzen müssen wir uns mit den ganz persönlichen Grenzen auseinandersetzen: Schau ich diesen Notfallpatienten gleich an oder schaffe ich es vielleicht nach sieben Stunden endlich auf die Toilette? Wann habe ich das letzte Mal einen Schluck Wasser getrunken? Habe ich heute schon etwas gegessen? Wie viele Stunden kann ich am Stück oder pro Woche arbeiten? Hier muss man sich selbst disziplinieren und darauf achten, selbst einsatz- und arbeitsfähig zu bleiben und nicht auszubrennen.