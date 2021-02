Wegen des großen Ansturms wurden auch die Kapazitäten schon aufgestockt. In Geras, Gars und Eggenburg wurde eine zweite Teststraße eingerichtet, in Horn sogar eine dritte. Denn es sei davon auszugehen, dass der Zustrom künftig sogar noch stärker werde – etwa wenn nach dem Lockdown ein negatives Testergebnis Vorteile für das gesellschaftliche Leben bringt, sagt Martin Neugebauer, der für die Teststraße in Eggenburg verantwortlich ist.

Während die Testungen selbst laut Neugebauer zügig ablaufen, habe sich aufgrund der notwendigen Nachregistrierung der Testpersonen längere Wartezeiten ergeben. Durch das Tragen der Maske und die Glasscheibe bei der Registrierung sei die Kommunikation und schwierig, das koste Zeit. Er bittet daher, sich unter www.testung.at/anmeldung für die Testungen zu registrieren. Die Registrierungen sind dann übrigens für drei Monate gültig.

Bei der fixen Teststraße in Horn im Einsatz: „Tester“ Martin Amon, Vizebürgermeister Gerhard Lentschig, Gemeinderat Andreas Holzbrecher und Gemeindebediensteter Thomas Pöll (v.l.). Rupert Kornell

„Leider kann man im Internet weder Testdatum noch Test-Ort angeben, damit sich die Teststationen vorbereiten können“, bedauert Neugebauer. Nach der Einweisung und Registrierung, meist durch Gemeindebedienstete und Freiwillige (E-Card und Ausweis sollten mitgebracht werden), erfolgt der Nasen-Mund-Abstrich und die Auswertung durch medizinische Fachkräfte. Das Ergebnis erhält die Testperson innerhalb kurzer Zeit aufs Handy, sollte es positiv sein, wird man zu einem nochmaligen Test und eventueller Quarantäne verständigt.

Vielfache Gründe für Testungen

„Ich freue mich, dass so viele Personen das Angebot annehmen und so einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten. Durch diese Tests können auch immer wieder positive Personen ohne Symptome identifiziert werden, bevor sie andere anstecken“, betont die Geraser Vizebürgermeisterin Karin Gutmann, die – wie Bürgermeister Johann Glück und fast alle Stadt- und Gemeinderäte – hier freiwillig Dienst versieht. Als Grund für die Teilnahme am Test nannten die 150 Interessenten ihre berufliche Tätigkeit in sozialen Diensten (Lehrer, Kindergärtnerinnen), den möglichen Kontakt bei einem Besuch, die Betreuung von Angehörigen und das wohnortnahe Angebot.

Auch Gäste aus anderen Bezirken in Gars

„Schon am Mittwochnachmittag war der Andrang groß, wurde aber am Samstagvormittag noch größer, jedoch Wartezeiten gab es trotzdem kaum“, weiß Thomas Nichtawitz, der Koordinator der Testung in Gars, zu berichten. „Ich bin froh, dass wir von Anfang an auf zwei Teststraßen gesetzt haben.“ Am Mittwoch wurden während der vierstündigen Öffnungszeit 227 Test abgenommen, drei Waren positiv. Auffällig war, dass sich eine Reihe von Probanden aus anderen Bezirken (Krems, Zwettl) eingefunden haben, auch viele Mitarbeiter der Firma Kiennast und eine Gruppe der Straßenmeisterei Horn kamen zu den Tests. Als geradezu sensationell kann man das Samstag-Ergebnis bezeichnen. In den fünf Stunden kamen 277 Personen (Nichtawitz: „Keine bestimmte Gruppen, quer durch den Gemüsegarten, wie man so schön sagt.“), davon gab es für keinen einzigen ein positives Ergebnis!