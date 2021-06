Die Horner Firma Riegl – einer der größten Arbeitgeber im Raum Horn – überzeugt nicht nur permanent mit ihren Produkten, sie nimmt auch die Verpflichtung ihren Mitarbeitern gegenüber bei der Bekämpfung des Coronavirus sehr ernst. In der Vorwoche bot man den Mitarbeitern und deren Angehörigen eine Impfstraße an, die von insgesamt mehr als 150 Personen genutzt wurde.

Organisiert wurde die Impfstraße von Betriebsarzt Josef Dörrer. Unter seiner Leitung und mit Hilfe weiterer Ärzte und Mitarbeiter des Roten Kreuzes wurde die Aktion reibungslos abgewickelt. Für Firmenchef Johannes Riegl positiv: „Wir freuen uns sehr über das rege Interesse unserer Mitarbeiter, an der Impfaktion teilzunehmen, und sehen einer vollständigen Normalisierung des Arbeitsbetriebes mit grosser Zuversicht entgegen.“

Durchgeführt wurde die Impfstraße übrigens im bereits teilweise fertigen Neubau am Riegl-Firmengelände in der Riedenburgstraße (die NÖN berichtete über die Pläne und den Baustart). Das Gebäude soll übrigens diesen Sommer in Betrieb genommen werden. Mit mehr als 2400 m 2 Nutzfläche bot es ausreichend Platz für die mit großen Sicherheitsabständen eingerichtete Impfstraße.

Generell hat die Firma Riegl – die neben dem Hauptsitz in Horn auch Niederlassungen in den USA, Japan, Australien, China, und Großbritannien hat – durch ihre innovative Produktpolitik die Corona-Krise bisher gut meistern und im Jahr 2020 sogar eine Umsatzsteigerung ausweisen können, sagt Riegl.

Situation im Bezirk weiter entspannt

Nur noch vereinzelt treten im Bezirk Horn Neuinfektionen mit dem Coronavirus auf. In den letzten sieben Tagen bis zum Redaktionsschluss am Montagabend wurden zehn neue Fälle verzeichnet. Damit beträgt die 7-Tages-Inzidenz 32 (im Vergleich die Nachbarbezirke: Hollabrunn: 30, Krems-Land: 16, Zwettl: 38, Waidhofen: 8). Aktuell sind laut Bezirkshauptmannschaft Horn 16 Personen noch erkrankt.

Kurzfristig komplett „grün“ war in der Vorwoche übrigens der Bezirk Waidhofen. Nach über einer Woche ohne Neuinfektion lag die Inzidenz kurzzeitig bei Null, mittlerweile gibt es aber wieder einige Fälle.