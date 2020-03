Schon jetzt gebe es zu wenig Schutzmasken und Desinfektionsmittel, erzählt Lothaller, der selbst vor Kurzem aus einem Urlaub aus Südost-Asien zurück gekehrt ist. In Thailand oder Singapur sei es Gang und Gebe, Schutzmasken zu tragen. Selbst bei einem Restaurant-Besuch werde beim Eintritt Fieber gemessen und auch beim Verlassen des Lokals Fieber kontrolliert, schilderte er. „Und diese Kontrollen dürften wirken, denn trotz der Bevölkerungsdichte kam es innerhalb von zwei Wochen zu lediglich zwei Neuerkrankungen“, sagte er.

Neben Fiebermessen stehe in Südost-Asien auch das Tragen von Schutzmasken an der Tagesordnung. Deshalb tragen der Mediziner und seine Mitarbeiter in der Ordination in Horn Schutzkleidung, Handschuhe und Atemschutzmasken. „Einen hundertprozentigen Schutz wird es nie geben, aber eine mechanische Barriere wie eine Atemmaske bietet zumindest einen Schutz von 70 bis 80 Prozent“, betonte Lothaller. Übrigens werden in seiner Ordination auch die E-Cards desinfiziert.



„Wenn von Politikern immer wieder gesagt wird, es gibt genügen Schutzmasken und Desinfektionsmittel, so kostet mich das nur ein müdes Lächeln“, sagte er. Er selbst versuche erfolglos, Atemschutzmasken zu bekommen und selbst auf Desinfektionsmittel gebe es eine Wartezeit von mindestens drei Wochen. Den Gipfel der Erkrankungen sieht Lothaller noch lange nicht erreicht. „Der Coronavirus wird uns noch einige Monate in Atem halten“, stellte er fest.

Als wichtigsten Beitrag, den jede und jeder Einzelne zur Eindämmung des Coronavirus leisten kann, plädierte Lothaller zur Einhaltung grundlegender Hygiene-Vorkehrungen, vor allem zum oftmaligen Händewaschen sowie zur Reduzierung sozialer Kontakte, um insbesondere ältere Menschen zu schützen. In Bussen, U-Bahnen und größeren Menschenansammlungen sei das Tragen von Schutzmasken unbedingt erforderlich – zum Selbstschutz und zum Schutz anderer. Panik ist aber fehl am Platz, Vorsichtsmaßnahmen sollte aber jeder einzelne ergreifen.