Sämtliche Horner Gardesoldaten in Heimisolation .

Sämtliche bisher in der Horner Radetzky Kaserne untergebrachten Gardesoldaten sind in zehntägige Heimisolation geschickt worden. Als Grund für diesen Schritt führte das Militärkommando Niederösterreich am Donnerstag in einer Aussendung an, die weitere Ausbreitung der Lungenkrankheit nach 15 Covid-19-Infektionen unter Soldaten verhindern zu wollen.