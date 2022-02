Einbruch im Beisl in Horn: 1.500 Euro Schaden

Laut Polizei stieg der Täter gegen 4.48 Uhr durch ein Fenster, das er zuvor aufgebrochen hatte, in das Lokal in Horn ein. Dort durchsuchte er im Schankbereich die Laden und stahl aus einer Lade zwei Kellnerbrieftaschen, in denen sich Wechselgeld in Höhe von 600 Euro befand und verließ das Lokal wieder durch das Fenster.

Der Gesamtschaden des Einbruchs wird von der Polizei mit 1.500 Euro beziffert.

