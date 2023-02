Crash auf Kreuzung bei Mörtersdorf: Zwei Verletzte im Spital

Der junge Mann aus dem Bezirk Waidhofen war kurz nach 9 Uhr gemeinsam mit seinen Eltern auf der B4 bei Mörtersdorf in Richtung Wien unterwegs. Kurz vor der Kreuzung mit der Ortsausfahrt von Mörtersdorf bemerkte er einen schwarzen Pkw, der sich der Kreuzung mit der B 4 von rechts näherte und seine Fahrgeschwindigkeit verringerte. Er gab laut Polizei an, gesehen zu haben, wie das Auto an der Kreuzung angehalten habe, sich dann aber plötzlich in Bewegung gesetzt habe und in die Kreuzung eingefahren sei.

Trotz Notbremsung und versuchtem Ausweichmanöver konnte der junge Mann einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er stieß mit der linken vorderen Ecke seines Fahrzeuges gegen die linke hintere Tür des querenden Autos, das von einem 20-Jährigen aus dem Bezirk Horn gelenkt wurde.

Der Waidhofner kam mit seinem Wagen dann am Ende des Kreuzungsbereiches zum Stillstand, der Pkw des Horners nach einer Drehung am linken Fahrbahnrand.

Alle Fahrzeuginsassen konnten selbständig ihre Fahrzeuge verlassen. Der Lenker aus dem Bezirk Waidhofen erlitt bei diesem Unfall eine Prellung des rechten Fußes und eine leichte Verbrennung im Bereich des linken Unterarmes. Seine Mutter erlitt bei dem Unfall eine Prellung im Brustbereich.

Die Bergung der nicht mehr fahrbereiten Autos wurde von den Feuerwehren Mörtersdorf und Gars mit sechs 6 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften durchgeführt.

