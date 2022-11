Ersthelferin rettete 60-Jährige aus überschlagenen Auto

Werbung

Die Frau war gegen 13.15 Uhr mit ihrem Auto auf der B4 von Horn kommend in Richtung Wien unterwegs. Im Kreuzungsbereich der B4 mit der L8005 kam sie laut Angeben einer direkt dahinter in die gleiche Richtung fahrenden Lenkerin nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die beiden Verkehrsinseln im Kreuzungsbereich.

Durch den Aufprall an den Verkehrsinseln und den darauf befindlichen Verkehrszeichen, wurde das Fahrzeug in die Luft geschleudert, überschlug sich und kam im angrenzenden Feld etwa 100 Meter von der Kreuzung entfernt am Dach liegend zum Stillstand.

Die 60-Jährige konnte das Fahrzeug nur mit Hilfe einer Ersthelferin verlassen. Sie wurde anschließend notärztlich erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LK Horn gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Das Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr Gars geborgen.

