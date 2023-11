Mann bog unerlaubt ab, 17-Jährige krachte in sein Auto

Der 66-Jährige aus dem Bezirk Horn war gegen 15.50 Uhr mit seinem Auto auf der B2 aus Horn kommend in Richtung Brunn unterwegs. Hinter ihm fuhr eine Kolonne, auch eine 17-Jährige lenkte ihren Wagen in dieser Schlange. Wegen der geringen Geschwindigkeit wollte sie die Kolonne überholen. Laut Polizei bog dann der 66-Jährige aber trotz des Verkehrszeichens „vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus“ nach links in einen Feldweg, um dort umzudrehen. Die 17-Jährige konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Das Auto des Mannes kam auf einer Böschung links der Bundesstraße zum Stehen, der Pkw der Autolenkerin kam auf dem asphaltierten Güterweg, der linksseitig parallel zur Bundesstraße verläuft, zum Stehen. Beide Lenker konnten selbstständig ihre Fahrzeuge verlassen.

Der Pkw-Lenker begab sich zur Abklärung mit der Rettung in das LKH Horn. Ein mit beiden Lenkern durchgeführter Alkotest verlief negativ.