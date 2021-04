Grund zum Feiern: Das „KochKulturMuseum“ darf sich über den zweiten Platz beim Publikumspreis des „Creative Business Awards“ freuen. Bei der Verleihung werden die kreativsten Unternehmen und Projekte in Niederösterreich gekürt. Aufgrund der Pandemie ging die Verleihung heuer komplett online über die Bühne. Für den Publikumspreis reichten alle Teilnehmer kurze Videos mit ihrer Geschäftsidee ein, die auch auf Youtube zu sehen waren. Das Video mit den meisten Aufrufen wurde mit dem Publikumspreis ausgezeichnet.

Für den Sieg reichte es für die innovative Idee „Made in Eggenburg“ nicht ganz. Das sei laut Gründer Georg Geml aber auch nur Nebensache. „Die bloße Teilnahme hat uns schon einen großen Bekanntheitsschub gebracht. Der zweite Platz ist ein toller Erfolg für uns“, meint er. Von einem Erfolg kann man trotz dem knappen Ergebnis auf jeden Fall sprechen. Schließlich hatte man mit 70 Teilnehmern in der Kategorie nicht gerade wenig Mitstreiter. Sieger wurde die „Rätseltour im Auftrag ihrer Majestät“.

Neben dem Publikumspreis war das KochKulturMuseum ebenfalls in der Jury-Kategorie „Creative Business“ mit 25 Teilnehmern nominiert. Hier wurden allerdings nur der Sieger gekürt und keine weiteren Plätze vergeben. Das Abschneiden des Eggenburger Museums ist also nicht bekannt. Den Preis in dieser Kategorie konnte die Science-Fiction Jugendbuchreihe „Astro“ abstauben. Vergeben wurden die Preise der Online-Verleihung von Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger und dem Präsidenten der Wirtschaftskammer NÖ Wolfgang Ecker.

Mit dem Erfolg kann das KochKulturMuseum endlich wieder von sich reden machen, vor allem da Corona jetzt schon länger den Großteil der Aktivitäten verhindert. Der Verein hinter dem Museum ist schon seit 2017 aktiv. Eine Veranstaltung beim Eggenburger Mittelalterfestes 2019 könnte man als Geburtsstunde des Projektes bezeichnen. Im Vorjahr wagte Obmann Geml schließlich den Schritt in die Selbstständigkeit.

Die Idee hinter dem Museum: ein Projekt an der Schwelle von Kultur, Gastronomie und Event. Dabei will man auf keinen Fall ein Museum im klassischen Sinne sein. Um das Thema, die historische Küche, den Besuchern wirklich nahe zu bringen, geht das Museum einen anderen Weg. „Klar kann man so etwas auch über Ausstellungsobjekte machen. Wir machen es über Essen und Trinken selbst, über Kochkurse und mit Catering“, erklärt Geml.

Zubereitet wird mehr als nur Spanferkel

Neben den Kochkursen gab es auch schon größere Events, wie ein mittelalterliches Hochzeitsmahl. „Unser Konzept ist, dass man bei uns selbst die historische Küche erlernt und mit allen Sinnen erlebt.“ Die Rezepte gehen dabei von der Steinzeit und dem Mittelalter bis hin zur viktorianischen Küche. Authentizität ist das Stichwort. „Wir verlassen uns nicht auf Klischees. Bei uns gibt es mehr als nur Spanferkel“, betont Geml.

Vielleicht kann es nach dem Lockdown bald wieder mit Kochkursen weitergehen. Nichts würde über die reale Erfahrung gehen: „Es hat online überraschend gut funktioniert, doch so richtig aufgesprungen ist dabei keiner.“ Mit Öffnungsschritten im Mai könnte sich Geml die Kochkurse durchaus wieder persönlich vorstellen. Coronakonforme Optionen gibt es.

„Wir könnten sicher auch mal etwas im Freien machen. In der Antike und im Mittelalter hat man schließlich auch draußen am Feuer gekocht.“ Geplant sei zudem ein Kochkurs im Krahuletz-Museum im Sommer. Zu erwarten ist also noch einiges. Mit dem Bekanntheitsschub des „Creative Business Awards“ will Geml heuer wieder voll durchstarten.