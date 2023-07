Bezirk Horn: 15-jähriges Opfer mit Nacktbildern erpresst

Laut Polizei nahmen die Täter via wizz.com Kontakt mit dem 15-jährigen Opfer aus dem Bezirk Horn auf. Der Chat mit dem Opfer erfolgte dann via iMessage in englischer Sprache. Die Täter überredeten das Opfer zur gegenseitigen Übermittlung von Lichtbildern, unter anderen vom entblößten Geschlechtsteil bzw. von der Vornahme geschlechtlicher Handlungen.

Dann drohten die Täter, die Fotos an die Instagram-Kontakte des Opfers zu verschicken, falls nicht eine Geldleistung mittels Wertkarten erfolgt.