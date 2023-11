Horner ging Online-Gangstern auf den Leim

Und wieder einmal ist ein Opfer einem Internetbetrug aufgesessen. Laut Polizei drückte ein Mann aus dem Bezirk Horn auf einer Internetseite mit dem Versprehen „Jeder kann REICH werden mit nur 250€ Investition“ auf einen Button, der ihn auf eine andere Internetseite weiterleitete, auf der er sich auch anmeldete.

Nach der Registration bekam der Geschädigte einen Anruf eines „Marco Wolf“. Danach überwies das Opfer 250 Euro auf ein deutsches Bankkonto. Da der Geschädigte selbst nicht im Stande war, Konten auf den Trading Plattformen zu erstellen, ermöglichte er den Mitarbeitern der Firma „CBX Capital“ via Helptodesk und Anydesk Zugriff auf seinen PC. Hierauf folgten durch illegalen Zugriff auf seine Bankdaten in seinem Namen mehrere Überweisungen auf ein CEX.IO-Konto und auf ein COCABIT Zirgenva-Konto.

Dem Geschädigten wurde am 16. Oktober eine Auszahlungssumme von 260.000 Euro in Aussicht gestellt. Damit das Geld an ihn ausgezahlt werden kann, hätte er neuerliche 26.000 Euro überweisen sollen. Da der Geschädigte jedoch kein Geld mehr hatte, brach er den Kontakt nach einigen Telefonaten ab. Danach wurde auch sein Konto auf der Plattform CBX gelöscht.

Dem Geschädigten entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von 166.469 Euro.