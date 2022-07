APV überzeugt mit Exportquote: Gold bei Exportpreis

Tolle Anerkennung für das Unternehmen APV: Der Produzent von Landwirtschaftsmaschinen aus Dallein holte sich beim österreichischen Exportpreis der Wirtschaftskammer Österreich in der Kategorie Handel die begehrte Trophäe in Gold. Besonders überzeugt hat die Jury dabei die Tatsache, dass der Betrieb mit seinen 170 Mitarbeitern im In- und Ausland eine Exportquote von 88 Prozent aufweist. „Weder die Coronakrise, noch die derzeitigen herausfordernden Rahmenbedingungen können das Wachstum des Unternehmens bremsen“, hieß es in der Begründung.

Seit der Gründung im Jahr 1997 durch Jürgen Schöls ist es die Mission des Unternehmens, umwelt- und ressourcenschonende Maschinen für die Landwirtschaft zu erzeugen. Dabei wird größter Wert auf Qualität, Benutzerfreundlichkeit und Service gelegt, um die Kunden nachhaltig zu begeistern. Die Produktpalette erstreckt sich von Sä- und Streutechnik über vielfältige Striegelgeräte für diverse Anwendungen. Und das Unternehmen geht positiv in die Zukunft, denn: Die Zeichen bei APV stehen eindeutig in Richtung Wachstum. Ende 2024 soll ein neues Bürogebäude samt Schauraum entstehen, um genügend Platz und ein modernes Arbeitsumfeld für die Belegschaft zu schaffen. Ein neues Testzentrum für die Entwicklung und den Prototypenbau mit rund 1500 m² wird ebenfalls errichtet.

Er sei sehr stolz auf diesen Preis, sagt Schöls. Möglich gemacht hätten diesen Erfolg aber die „engagierten und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihnen gilt mein ganz besonderer Dank“. APV stehe für „Ambition.Passion.Vision“. In diesem Sinne wolle man auch künftig das Handeln ausrichten und die Produkte in möglichst viele Länder der Welt exportieren, sagt Schöls.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.