Weihnachtsfeiern fallen heuer coronabedingt bei den Firmen im Bezirk Horn aus – dennoch lassen es sich einige Betriebe nicht nehmen, ihren Mitarbeitern auch im Coronajahr ihre Wertschätzung zu zeigen. Besonders intensiv ist dieses Zeichen bei der Firma APV in Dallein: Die Eigentümer Birgit und Jürgen Schöls und Geschäftsführer Markus Alschner zahlen ihrer Belegschaft im Dezember mehr als 100.000 Euro als Sonderbonus aus.

„Es ist uns ein Anliegen, uns bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu bedanken“, erläutert Jürgen Schöls, Eigentümer und CEO von APV. Das Unternehmen zahlt im Dezember eine Sonderprämie an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus – und zwar in gleicher Höhe, unabhängig von Geschlecht, Gehaltsstufe oder Ausbildung. „Denn jeder hat sein Bestes gegeben und ist Teil des Erfolgs. Dafür möchten wir uns als Firmenleitung bedanken.“ Mit dem Dezembergehalt wird dieser Sonderbonus überwiesen, auch das ist ein Bonus der Corona-Krise, denn diese Zuwendung landet ohne Abzüge auf dem Konto der Begünstigten.

Ein wichtiges Firmencredo bei APV ist, dass der Mensch, somit der Mitarbeiter im Mittelpunkt steht. Durch diesen Sonderbonus möchte die Geschäftsführung ihren Worten Taten folgen lassen und ihren Beschäftigten noch einmal einen besonderen Dank aussprechen.

Betriebe setzen auf Gutscheine & Spenden

Was APV als geführtes Familienunternehmen auszeichnet ist eine vorausschauende, langfristige Planung, weitere Investitionen in die Digitalisierung, den Weg in die erfolgreiche Internationalisierung zielstrebig voranzutreiben, überlegte Entscheidungen zu treffen und diese rasch umzusetzen. Diese Flexibilität sei gerade in Zeiten von raschen Veränderungen ein großer Vorteil, sagen die Eigentümer.

Beim Baukonzern Habau setzt man am Standort Horn auf die Ausgabe von Gutscheinen in einem breiten Mix. Rund 150 Euro werden laut Standortleiter Peter Peraus an jeden Mitarbeiter ausgeteilt.

Julius und Alexander Kiennast mit Sohn Joshua sowie Betriebsrätin Anna Stocsits (von rechts) bei der Gutschein-Übergabe an Manfred Gössler, Theresa Schuber und Mario Hackl (von links). Georgia Kazantzidu

Kazantzidu

Die Geschäftsführung und der Betriebsrat der Firma Kiennast in Gars haben den Mitarbeitern dieses Jahr Gutscheine überreicht, erzählt Geschäftsführer Alexander Kiennast.

Die Firma Swietelsky verzichtete heuer auf Geschenke für Geschäftspartner – und spendete statt dessen mehr als 1.000 Euro für die Tageseinrichtung in Horn. Am Bild: Gruppenleiter Christian Wildeis, Robert Grünbacher, Ergotherapeutin Stefanie Kodeska. privat

Während im Landesklinikum Horn ebenfalls Präsente an die Mitarbeiter verteilt werden, wie der kaufmännische Direktor Franz Huber erklärt, setzt die Firma Swietelsky aus Horn heuer ein anderes Zeichen. Anstelle von Geschenken für Firmenpartner wurde der dafür vorgesehene Betrag diesmal an die Tagesreinrichtung der Gesellschaft für ganzheitliche Förderung in Horn als großzügige Spende überreicht.