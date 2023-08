Ein Dankeschön mit Heurigen-Jause

Ein großes „Dankeschön“ stand im Mittelpunkt der Dienstbesprechung des Vereins „Essen auf Rädern“ beim Manhart-Heurigen. Diese Dienstbesprechungen gehen traditionellerweise in ein gemütliches Mitarbeitertreffen über. Langzeitobmann Gerhard Hauer, der schon auf das 40-jährige Bestehen des Vereines mit insgesamt mehr als 800.000 Essensportionen verweisen kann, berichtet in Kurzform über aktuelle Änderungen im stetig wechselnden Kundenbereich und dankte den 45 anwesenden von insgesamt ca. 60 Freiwilligen, die mit ihrem sozialen Engagement den Verein tragen und jährlich etwa 20.000 Portionen an die Essensbezieher bringen. Die Mitarbeiter gaben den Dank an ihren aktiven Obmann mit einem riesigen Applaus zurück. Tenor vieler Freiwilliger: „So einen wie den Gerhard kriegen wir nie wieder!“ Das köstliche Heurigenbuffet von Mia und Anton Manhart trug natürlich sehr zum anhaltenden gemütlichen Zusammensein bei.