Wegen der Coronasituation konnten in den Schulen gewisse, für Kinder wichtige, Rituale heuer nicht ausgeübt werden. Volksschuldirektorin Sigrid Braunsteiner dachte sich darum für diese Zeit etwas Besonderes für ihre Schüler aus. Sie erstellte für ihre beiden Schulen (VS Eggenburg und VS Röschitz) einen digitalen Adventkalender, in dem jeden Tag eine Überraschung auf die Kinder wartete.

Neben Weihnachtsgeschichten und Weihnachtsliedern fanden sich darin auch Bastelanleitungen, Kochrezepte, Malvorlagen und allerlei Wissenswertes. Nach der Wiedereröffnung der Schulen am 7. Dezember fand sich in einem der Adventkalendertürchen eine ganz besondere Überraschung für die Volksschule Eggenburg:

20 Paar Smovey-Ringe, die die Schule durch die finanzielle Unterstützung des Elternvereins für die Kinder erworben hatte.

In Zeiten von Corona finden nun die Smovey-Ringe im Turnunterricht im Freien die ideale Verwendung. „Sie stellen eine spannende und sinnvolle Abwechslung für die Kinder im Schulalltag dar, und die Schüler und Schülerinnen haben im Unterricht sichtlich Spaß damit“, sagt Braunsteiner.