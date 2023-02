20 Fahrer liefern in Pernegg die Essen aus

Werbung

Bei der jüngsten Einteilung der Fahrer für die Aktion „Essen auf Rädern“ holte die Gemeinde Pernegg einige der Freiwilligen vor den Vorhang.

Derzeit hat die Aktion in der Gemeinde 20 Fahrerinnen und Fahrer, die jeweils eine Woche lang die Essensauslieferung übernehmen. Beliefert werden bis zu 15 Personen im Gemeindegebiet mit den frischen Essen. Seit einem Jahr kümmert sich die Gemeinde zur Gänze um die Aktion Essen auf Rädern, übernimmt also Abrechnung, Fahrereinteilung, stellt Gemeindefahrzeug und Warmhaltebehälter und Geschirr zur Verfügung.

Dank an Ludwig Meinhard und Renate Strommer

Beim diesmaligen Treffen ging ein besonderes Dankeschön an Ludwig Meinhard und Renate Strommer, die sich in der Gemeinde Irnfritz um die Aktion kümmern. „Sie sind immer so zuvorkommend und bringen unsere Essen nach Irnfritz Ort. Somit müssen die Fahrer nicht bis nach Japons zu Gerhards Wiazhaus fahren, wo sie gekocht werden“, meinte Vizebürgermeisterin Cornelia Weiß. Dies spare der Aktion einiges an Zeit und Geld. „Und für diese Zusammenarbeit sind wir sehr dankbar“, ergänzte Bürgermeister Andreas Nendwich.

Neben ihrer Funktion als Essenszusteller seien die Fahrer auch wichtige Ansprechpersonen für die Kunden, sind sie doch oft eine der wenigen Personen, mit denen die Essensbezieher Kontakt haben. Ein Tratscherl und Nachfrage nach dem Befinden ist hier viel wert und durch nichts zu ersetzen.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.